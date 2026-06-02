Ο «Φόρτου» γύρισε στο σπίτι του, τον Ολυμπιακό, με το Gazzetta να γυρνά τον χρόνο πίσω και να κάνει μνεία στις τοπ στιγμές του 34χρονου Έλληνα!

Ο Κώστας Φορτούνης δεν είναι πια πιτσιρικάς. Μεγάλωσε, ωρίμασε, εξελίχθηκε και πλέον έφτασε στα 34 του χρόνια και ενώ τα 2 τελευταία χρόνια έπαιζε στην Αλ Καλίτζ.

Πρακτικά ο Ολυμπιακός υπήρξε όλη του η ζωή. Από την παρουσία του στις Ακαδημίες έως την επιστροφή του στην ομάδα την πρώτη περίοδο του κόουτς Μίτσελ το 2014-2015. Τότε που γύρισε από τη Γερμανία ως... αμούστακο ακόμα παιδάκι και βρέθηκε 10 χρόνια έπειτα να βάζει τίτλους τέλους στον Ολυμπιακό ως ένας από τους λίγους Έλληνες με ευρωπαϊκό συλλογικό τρόπαιο. Και βέβαια ως ο Έλληνας αρχηγός του συλλόγου του Ολυμπιακού στην ιστορική κατάκτηση του Conference και ο μόνος που το έχει κάνει με ελληνική ομάδα. Το Gazzetta συγκέντρωσε 11 τοπ στιγμές του σε έναν σύλλογο που αγάπησε τόσο αλλά και αγαπήθηκε τόσο πολύ. Ειδικότερα:

1) Η κατάκτηση του Conference League ως αρχηγός του συλλόγου: Ιστορική κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου στην τότε OPAP Arena (και σήμερα Allwyn Arena) με το 1-0 με τη Φιορεντίνα. Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και του Ολυμπιακού και ελληνικής ομάδας ever και το σήκωσε ως αρχηγός των Πειραιωτών. Και βέβαια γράφτηκε στην ιστορία ως ένας από τους λιγοστούς Έλληνες που πήρε ευρωπαϊκό συλλογικό τρόπαιο αλλά και ο μόνος Έλληνας αρχηγός με ευρωκούπα με ελληνική ομάδα.

2) Τα κλάματά του μετά την κατάκτηση της ευρωκούπας: Δυνατή στιγμή και μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση. Ένας παίκτης που είχε περάσει δύο χιαστούς και δύο σοβαρές επεμβάσεις να ζει τέτοια στιγμή και τη μοναδική αποθέωση και αγάπη του κόσμου.

3) Η γκολάρα του με τη Γουέστ Χαμ στην πορεία για τον τίτλο του Conference League: Αδιανόητο γκολ με αλλαγή κατεύθυνσης και φοβερό τελείωμα. Ο Φορτούνης έκανε το 1-0 στο ματς που ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Γουέστ Χαμ στη φάση των ομίλων του Europa. Μία Γουέστ Χαμ που ήταν κάτοχος του Conference League.

4) Η επιστροφή του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό: Το 2014 ήταν μία χρονιά - ορόσημο για τον Κώστα. Τότε που πήρε μεταγραφή στον αγαπημένο του Ολυμπιακό αφήνοντας τη Γερμανία. Τότε που επανήλθε στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε μέσω των Ακαδημιών της.

5) Το Πρώτο του Πρωτάθλημα: Η πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό επί Μίτσελ έφερε και την πρώτη του κούπα σε level Πρωταθλητή με τους Πειραιώτες. Είναι μία πρωτιά που σίγουρα θα θυμάται πάντα. Εντός των συνόρων βέβαια στο σύνολο πήρε 8 τίτλους.

6) Η χρονιά που βγήκε πρώτος σκόρερ: Το 2015-2016 έκλεισε τη κανονική διάρκεια της Super League ως Νο1... κανονιέρης. Σκόραρε τότε 18 φορές αφήνοντας πίσω τον Μπεργκ των 15 τερμάτων.

7) Το ιστορικό κόρνερ που εξέθεσε τον Οσπίνα: Είναι το 2015 και η χρονιά με τον Μάρκο Σίλβα. Το σπουδαίο κόρνερ του Φορτούνη στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά θεωρείται αυτογκόλ. Τι σημασία έχει; Ο Ολυμπιακός νικά 3-2 την Άρσεναλ σε ένα ιστορικό διπλό στο Champions League.

8) Η ντρίμπλα του πάνω στον Λιονέλ Μέσι: Ήταν μία χρονιά που δεν είχε εξελιχθεί τόσο καλά για τον Ολυμπιακό. Ήταν όμως εκείνο το ματς με τη Μπαρτσελόνα όπου ο Φορτούνης θα έχει να το λέει ότι έκανε φοβερή ντρίμπλα πάνω στον Μέσι!

9) Το... χρυσό deal με τον Ολυμπιακό εν έτει 2019: Ήταν το 2019 όταν και θα έκανε το κορυφαίο του έως τότε συμβόλαιο. Αυτό με τον Ολυμπιακό σε ένα deal 4 ετών που του διασφάλιζε ένα ποσό άνω των 6 εκατ. ευρώ. Τώρα βέβαια με το συμβόλαιό του στην Ελ Καλίτζ αυτό θα είναι το 2ο πιο μεγάλο στην καριέρα του.

10) Η επιστροφή του στα γήπεδα το 2022: Ήταν τότε που ο Κώστας Φορτούνης 237 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον χιαστό του και το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Βολσφμπέργκερ επέστρεψε στα γήπεδα. Ο Φορτούνης σκόραρε αυτή τη φορά με το Νο53 στον Ολυμπιακό και για την ακρίβεια στον Ολυμπιακό Β', αφιερώνοντας το γκολ του αυτό στον γιο του.

11) Η νέα καθιέρωσή του στον Ολυμπιακό: Ως ένας παίκτης με 2 χιαστούς ο Φορτούνης χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να ξαναβρεί τη θέση του στην ομάδα. Το πέτυχε όμως. Ουσιαστικά από το 2022 και έπειτα και μετά την επάνοδό του και τη μεγάλη ώθηση που πήρε από τον γιο του γύρισε πιο δυνατός από ποτέ και έτσι πέρυσι είχε χρονιά με 11 τέρματα σε 49 αγώνες συν τις ασίστ του.

Ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό έχει στο σύνολο: 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ

Τέλος να τονιστεί πώς ο ίδιος είχε σταθεί στη δύναμη της οικογένειας και στον ερχομό του πρώτου παιδιού του (καθώς πλέον έχει 2) λέγοντας ότι «θέλω να γυρίσω και να δει τον πατέρα του ο γιος μου όπως πριν (εννοεί όπως ήταν προτού χτυπήσει στον Ολυμπιακό). Να βάλω γκολ και να έρχεται στο γήπεδο να με βλέπει». Η οικογένειά του ήταν πού του έδωσε την έξτρα δύναμη και ειδικά στους 2 χιαστούς του.