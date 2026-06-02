Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 για το Μαρόκο ενάντια στη Μαδαγασκάρη.

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Μετά το φιλικό ματς με το Μπουρουντί, όπου σκόραρε δις, ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα μία φορά στο 4-0 επί της Μαδαγασκάρης, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στο 87ο λεπτό με κοντινή προσπάθεια μετά από σουτ που κατέληξε στο δοκάρι.

Ο έμπειρος φορ έφτασε έτσι τα 35 τέρματα σε 70 διεθνείς συμμετοχές και ετοιμάζεται για την παρθενική του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου τα Λιοντάρια του Άτλαντα θα αντιμετωπίσουν στη φάση των ομίλων Βραζιλία, Σκωτία και Αϊτή.