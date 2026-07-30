Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλλου από τον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ολλανδία ο νεαρός μεσοεπιθετικός.

Όπως αναμενόταν, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλλου με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην αποστολή των Αρκάδων.

Πρόκειται για 21χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «10» αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα, ενώ είναι στο ηλικιακό group που προβλέπεται στον κανονισμό του Κυπέλλου.

Με τον Παπακανέλλο οι Κιτρινομπλέ έφτασαν τις 14 μεταγραφές για την πρώτη ομάδα, εκ των οποίων οι τρεις ολοκληρώθηκαν κατά την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Αντώνη Παπακανέλλο, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα του Ολυμπιακού και ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας μας στην Ολλανδία. Ο Αντώνης Παπακανέλλος γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 2005 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Ο Αντώνης ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR, συνέχισε στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 2024 με την ομάδα Κ19 του συλλόγου το Youth League, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ στη διοργάνωση. Επίσης έχει 15 συμμετοχές και 1 γκολ με την Β' Ομάδα του Ολυμπιακού, 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και συνολικά 22 συμμετοχές με την πορτογαλική Rio Ave F.C., στην οποία αγωνίστηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Είναι διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας, έχοντας συνολικά 22 συμμετοχές και 1 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Παπακανέλλο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε πολλές σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα AKTOR ο Παπακανέλλος ανέφερε: «Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί για εμένα μια σπουδαία προοπτική στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω σε μια ομάδα από την οποία ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο και που αποτελώ μέλος του συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη. Με περιμένει σκληρή δουλειά, με συγκέντρωση και αφοσίωση. Ελπίζω να έχουμε μια υγιή σεζόν, με πολλές επιτυχίες για την ομάδα μας».