Ζουμπκόφ: ΑΕΚ - Περνάει τα ιατρικά στην Αθήνα
Έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.
Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ ταξίδεψε στην Αθήνα και περνάει από το πρωί της Τρίτης τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ΑΕΚ, κάτι που είχε προαναγγείλει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ο Ζουμπκόφ, όπως διαβάσατε χθες στο Gazzetta, έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση, σε μια μεταγραφή που ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ, με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι να επισημοποιήσουν την απόκτησή του.
Το who is who του Ζουμπκόφ
Ο Ζουμπκόφ ανήκε στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.
Ο Ουκρανός εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει κυρίως στη δεξιά πλευρά, προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 11 ασίστ!
Ο Ζουμπκόφ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Σαχτάρ, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα. Το 2018 δόθηκε δανεικός στη Μαριουπόλ και την επόμενη χρονιά στη Φερεντσβάρος, η οποία τον αγόρασε το 2020 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.
Η Σαχτάρ Ντόνετσκ την αμέσως επόμενη χρονιά το 2022 τον αγόρασε πίσω αντί 2 εκατ. ευρώ και δυόμιση χρόνια αργότερα τον πούλησε στην Τράμπζονσπορ όπως προαναφέραμε αντί 6 εκατ. ευρώ. Ο Ζουμπκόφ είναι φυσικά διεθνής με την Ουκρανία μετρώντας 45 συμμετοχές και τρία γκολ.
