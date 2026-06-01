Από τα Γιάννινα στην Ιταλία, στους ομίλους του Champions League με την ΑΕΚ και το πρωτάθλημα Δανίας, Η καριέρα του Μάριου Οικονόμου που έφυγε τόσο άδοξα από την ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Θλίψη σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου. Ο 33χρονος έδωσε μεγάλη μάχη μετά το τροχαίο το Σάββατο 23 Μαΐου και σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο χαμός του Οικονόμου έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που σε όποια ομάδα και αν αγωνίστηκε όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια όχι μόνο για την αξία του ως παίκτης, αλλά και για τον χαρακτήρα του.

Από τα Γιάννινα στην Ιταλία

Πάμε να δούμε ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Γεννημένος στα Ιωάννινα, ήταν λογικό να ξεκινήσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα. Αρχικά από τις ακαδημίες και από την περίοδο 2010-11 μέχρι και την 2012-13 στην πρώτη ομάδα. Με τους Ηπειρώτες έπαιξε συνολικά σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις

Οι εμφανίσεις του την τελευταία χρονιά στον ΠΑΣ Γιάννινα του άνοιξαν την πόρτα για την Ιταλία με την Κάλιαρι να δίνει στους Γιαννιώτες 500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην συγκεκριμένη ομάδα ο Οικονόμου αγωνίστηκε μία φορά μένοντας ωστόσο στην Ιταλία και πηγαίνοντας πιο βόρεια και συγκεκριμένα στην Μπολόνια.

Η Μπολόνια ήταν ουσιαστικά η ομάδα που απογείωσε την καριέρα του, καθώς είχε συνολικά 74 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ, καταφέρνοντας να φτιάξει ακόμα παραπάνω το όνομά του, ενώ με τις εμφανίσεις του στους Ιταλούς, του άνοιξε η πόρτα και της Εθνικής ομάδας. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε 6 φορές. Ντεμπούτο έκανε στο φιλικό με το Μαυροβούνιο στις 24 Μαρτίου του 2016 μπαίνοντας στο 66' στην θέση του Κώστα Μανωλά.

Ο επαναπατρισμός για λογαριασμό της ΑΕΚ

Μετά την Μπολόνια και τους δανεισμούς σε Σπαλ και Μπάρι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην Ελλάδα με την ΑΕΚ να τον αποκτά αρχικά με την μορφή δανεισμού από τους Ιταλούς. Με τους «κιτρινόμαυρους» αγωνίστηκε στην φάση των ομίλων του Champions League δίνοντας μάλιστα και ασίστ στην εντός έδρας ήττα από την Μπενφίκα με 2-3.

Οι εμφανίσεις του έκαναν την Ένωση να βγάλει από τα ταμεία της 700.000 ευρώ προκειμένου να τον αγοράσει από την Μπολόνια. Συνολικά στην ΑΕΚ έπαιξε σε 64 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 4 γκολ, 1 ασίστ και αντίκρισε 14 φορές την κίτρινη κάρτα.

Η Κοπεγχάγη και το πρωτάθλημα που πήρε

Ο Οικονόμου που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή, με την εικόνα του στην ΑΕΚ έκανε την Κοπεγχάγη να δώσει 1.000.000 ευρώ στην Ένωση για να τον πάρει. Στην Δανία κατάφερε να πάρει και το μοναδικό πρωτάθλημα στην καριέρα του έχοντας συνολικά 20 συμμετοχές, σηκώνοντας την κούπα το 2022.

Η επιστροφή στην Ιταλία για την Σαμπντόρια και ο Παναιτωλικός

Μετά την Δανία και την Κοπεγχάγη επέστρεψε στην Ιταλία αυτή την φορά για λογαριασμό της Σαμπντόρια με την οποία έπαιξε σε 6 παιχνίδια, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νέος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου με την οποία είχε συνολικά 21 συμμετοχές με 1 γκολ, ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του καθώς σε ηλικία μόλις 31 ετών αποφάσισε να... κρεμάσει τα παπούτσια του.

Η σχετική το δήλωση ήταν η εξής: «Ευχαριστώ τον Παναιτωλικό για την άψογη συνεργασία που είχαμε τη χρονιά που πέρασε και για τις πολύ όμορφες στιγμές που ζήσαμε παρέα με τους φιλάθλους της ομάδας. Περπατώντας στην πόλη του Αγρινίου ένιωσα την εκτίμηση και τη ζεστή αγκαλιά του κόσμου προς το πρόσωπό μου.

Εύχομαι στον Παναιτωλικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο να συνεχίσει να κοσμεί τη Super League με τη σταθερά καλή παρουσία του στην κατηγορία και με τον κομψό τρόπο λειτουργίας του. Για εμένα κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου κάνοντας αυτό που αγαπώ και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για νέες ιδέες και προκλήσεις».