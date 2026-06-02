Το αντίο των Παλαιμάχων της ΑΕΚ στον Οικονόμου: «Μάριε, η οικογένεια μας θα σε ξεχάσει ποτέ»
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, του οποίου το νήμα της ζωής κόπηκε σε ηλικία 33 ετών τη Δευτέρα (1/6) μετά τη μεγάλη μάχη που έδινε στην εντατική έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που υπέστη.
Σε θλίψη έχει βυθίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του χαμού του και ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά για τον άλλοτε παίκτης της Ένωσης με ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «O Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Μάριο Οικονόμου, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τα χρώματα της ομάδας μας και, κυρίως, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ο αδόκητος και άδικος χαμός του σε τόσο νεαρή ηλικία είναι μια τραγωδία για τα αγαπημένα του πρόσωπα, στα οποία ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Μάριε, η οικογένεια της ΑΕΚ δεν θα σε ξεχάσει ποτέ..».
Για τον θάνατο του πρώην διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού δόθηκε εντολή για νεκροψία - νεκροτομή. Το τελευταίο αντίο θα πούνε φίλοι και συγγενείς του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή την Τρίτη 2 Ιουλίου. Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα.
