Νταβέλης: «Σε διατεταγμένη υπηρεσία ο Φωτιάς, θα ζητήσουμε τη συνομιλία με τον VARίστα»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης απασφάλισε εναντίον του Φωτιά, λέγοντας πως ο συγκεκριμένος διαιτητής ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία στο ματς με τον Πανσερραϊκό, ενώ επισήμανε πως οι «βυσσινί» θα ζητήσουν την συνομιλία με τον VARίστα για την φάση του πέναλτι.

Όχι απλά δεν έχουν κοπάσει οι αντιδράσεις των ανθρώπων της ΑΕΛ Novibet για την διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό, αλλά συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι Θεσσαλοί δεν μπορούν να πιστέψουν πως δόθηκε πέναλτι, με τον Αχιλλέα Νταβέλη μιλώντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ να κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία.

Ο ιδιοκτήτης των «βυσσινί» επισήμανε πως η ομάδα του θα ζητήσει τους διαλόγους του διεθνή διαιτητή με τον VARίστα στην φάση του πέναλτι. Θυμίζουμε πως ο Φωτιάς έδωσε πέναλτι στους Σερραίους, ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε να δει την φάση, κάτι που σημαίνει πως θεωρούσε πως δεν ήταν, αλλά κράτησε την απόφασή του με τον Καρέλη να σκοράρει και να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε αρχικά: «Νομίζω ότι η ανακοίνωση τα περιγράφει όλα, είναι σαφέστατη. Είναι πραγματικά θλιβερό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να βιώνουμε συνθήκες όπως η χθεσινή για την ομάδα μας. Δεν είναι μόνο η φάση του 94΄. Αν δείτε συνολικά την κατάπτυστη διαιτησία Φωτιά, καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα αντιληφθείτε αυτό που αντιλαμβάνεται όλο το φίλαθλο κοινό.

Είτε αφορά την ΑΕΛ, είτε οποιονδήποτε φίλαθλο της χώρας, ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Και δεν παίρνουμε ούτε λέξη πίσω από αυτά που δηλώνω τώρα, ούτε από το σοβαρό περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας.

Εμείς έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η διαιτησία του κ. Φωτιά ήταν δόλια. Ήμουν από τους πρώτους που δήλωσαν ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν λάθη.

Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 90 ή περισσοτέρων λεπτών να περιμένεις από ένα διαιτητή να διεξάγει το παιχνίδι στο 100%, με βάση τους διαιτητικούς κανόνες που διέπουν το ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα και διεθνώς γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια διαιτησία που καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν κατάπτυστη.

Ανάποδα σφυρίγματα, διακοπές μέσα στον αγώνα υπέρ του αντιπάλου, με αποκορύφωμα, γιατί έφτανε και η αγωνία της τελευταίας στιγμής.

Διόλου τυχαία κάνουμε τη σύγκριση με το 2023, με τον επίσης κατάπτυστο Πουλικίδη, που είχαμε στηλιτεύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή όσο κανέναν άλλο, ότι έπρεπε πάση θυσία η ΑΕΛ να φύγει από το γήπεδο έχοντας το βαθμολογικό και αγωνιστικό πρόταγμα ο Πανσερραϊκός.

Αυτή κατά την άποψή μας ήταν η αποστολή και αυτό επετεύχθη. Γι’ αυτό γράψαμε στο τέλος ως επίλογο, το ”αποστολή εξετελέσθη”».

«Πολύ σημαντική για εμάς η παρέμβαση του κ. Παπαδόπουλου, ουδέν σχόλιο για Λανουά που έδωσε συγχαρητήρια στον Φωτιά»

Στην συνέχεια ανέφερε για τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά: «Εμείς δεν ήρθαμε συλλήβδην να καταλογίσουμε ευθύνης να καταλογίσουμε σε όλο το διαιτητικό επιτελείο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Για ποιο λόγο ομάδες όπως η Λίβερπουλ έχουν δικαίωμα να ζητούν απομαγνητοφωνημένα ηχητικά ντοκουμέντα μεταξύ του VAR και του διαιτητή του αγώνα και στην Ελλάδα να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Σας δηλώνω αποκλειστικά και προκαταβολικά, ότι εμείς θα τα ζητήσουμε.

Η παρέμβαση του κ. Παπαδόπουλου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Όσο για τον Γάλλο αρχιδιαιτητή κ. Λανουά, που ήταν παρών στο παιχνίδι, ουδέν σχόλιο.

Διότι όπως ενημερωθήκαμε, φρόντισε ως είθισται να πάει στο τέλος του αγώνα να δώσει συγχαρητήρια στους διαιτητές, που είναι εθιμοτυπικό. Διάβασα σε έγκριτο σάιτ ότι φρόντισε να υποστηρίξει την απόφαση του κ. Φωτιά. Ο παρατηρητής κ. Μάνταλος φρόντισε να έχει διαφορετική άποψη. Άρα εδώ μιλάμε για μια διχασμένη διαιτησία.

Με βάση τους κανονισμούς, εμείς ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο 100%. Αυτό που σφύριξε ο κ. Φωτιάς και αυτό που υποστηρίζει ο κ. Λανουά είναι εκτός τόπου και χρόνου, με βάση τους κανονισμούς.

Περιγράψατε εξόχως ποια ήταν η θέση των αμυντικών, πως πήγε η μπάλα στο χέρι. Ο Ηλιάδης, ο κρίσιμος παίκτης, ήταν σε κατάσταση ανάτασης, με τα χέρια στον αέρα, όρθια.

Ουδείς αναφέρει ότι είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Ηλιάδη. Πριν καταλήξουμε στο πως έφτασε η μπάλα στο χέρι του Ηλιάδη, από συμπαίκτη του, όχι από αντίπαλο.

Ουδείς αναφέρει ότι προηγήθηκε ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ, το οποίο φυσικά στη μυωπία που διέπει τον κ. Φωτιά, δεν το είδε ποτέ».

«Δεν φανταζόμασταν να τα ζήσουμε ξανά, τρία χρόνια μετά στη Super League με VAR όσα είχαμε ζήσει στις Σέρρες το 2023 με Πουλικίδη»

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ Novibet συνέχισε λέγοντας: «Είναι δυσάρεστο και άχαρο λογοπαίγνιο. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι και καταλαβαίνουμε το 2026 ότι δυστυχώς κάποια πράγματα που θα θέλαμε ιδανικά να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, αυτά τα κατάπτυστα, τριτοκοσμικά που βιώσαμε το 2023 στις Σέρρες, στο ίδιο γήπεδο με τον Πουλικίδη, δεν φανταζόμασταν ποτέ στη ζωή μας ότι θα τα ξαναζήσουμε τρία χρόνια μετά. Και που, στη Super League, με VAR και επιτελείο διαιτητών, δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό το πράγμα.

Ίσως τελικά δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το σπορ, που έχει ιδανικά, ευγένεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, είναι… ζούγκλα. Για ποιο λόγο να ασχολείσαι, για να λοιδορείσαι για αυτά που προσφέρεις, όταν στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι προδεδικασμένο, με όρους νομικούς. Έχει νόημα κατά την άποψή σας; Για μένα δεν έχει!

Άρα λοιπόν ενδεχομένως κάποιοι να μην επιθυμούν να υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Είτε άνθρωποι υγιείς, είτε άνθρωποι με άλλου είδους ιδανικά και απόψεις και να επιθυμούν να τους οδηγήσουν σε μια ηρωική έξοδο ή σε μια απομόνωση.

Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω αν η ομάδα μας αγωνιστικά δεν είναι αυτή που επιθυμούμε, τις τελευταίες πολλές αγωνιστικές.

Αλλά όταν δίνεις τη μητέρα των μαχών, σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, τι ζητάς, fair play, τίποτα άλλο. Όταν βλέπεις όλα όσα διαδραματίστηκαν, πραγματικά ντρέπεσαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

«Θα παλέψουμε ως το τελευταίο λεπτό, σκληρή για να πεθάνει η ΑΕΛ»

Για την συνέχεια: «Δεν είμαστε μηδενιστές. Δεν είναι σκοπός ο μηδενισμός του πρόεδρο της ΕΠΟ, ούτε της εύρυθμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Η ΑΕΛ αδικήθηκε χθες, για να μη χρησιμοποιήσω τον όρο σφαγιάστηκε, που είναι ο πραγματικός;

Αυτό καλούνται οι κύριοι να απαντήσουν. Δηλαδή τι με ρωτάτε, αν η ΕΠΟ έκανε πέντε καλά, δικαιούται να κάνει και τρία λάθη;

Αν αυτά τα τρία λάθη οδηγούν ομάδες σε υποβιβασμό ή άλλες ομάδες να χάνουν τίτλους, τυχαίο παράδειγμα, θέλετε να μου πείτε ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ισορροπία, μεταξύ καλού και κακού; Για εμάς δεν υπάρχει.

Εμείς αισθανθήκαμε ότι κάποιοι χθες μας έκαναν… επιτάφιο. Εννοείται εμείς ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί η ΑΕΛ είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Αλλά ας αποφασίσουμε αν στο χθεσινό παιχνίδι υπήρχε ξεκάθαρα σφαγή της ομάδας μας ή όχι, αυτό είναι το ζητούμενο».

Ο Αχιλλέας Νταβέλης ακόμα επεσήμανε όσον αφορά τον Πανσερραϊκό: «Αν με ρωτάτε αν η δήλωση του Αστέρα Τρίπολης είχε υπόβαθρο, η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι. Διότι φαίνεται η αγωνία κάποιων αυτή τη στιγμή, στην τριάδα των επικίνδυνων ομάδων των playouts να… επιπλεύσει ο Πανσερραϊκός.

Είναι εμφανής η αγωνία τους και για την προτίμηση και για οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω πιο δηκτικός.

Παρόλα αυτά η ΑΕΛ θα πρέπει να υποβιβαστεί για κάποιους. Θα ζητήσουμε μια αξιολόγηση από την ΚΕΔ, ως συλλογικό όργανο που είναι για τη διαιτησία του Φωτιά, συνολικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όχι μόνο για το 94ο λεπτό.

Γιατί ο κ. Λανουά γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, αλλά προφανώς δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα ακόμα. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε μια αξιολόγηση, που οφείλουν να μας τη δώσουν.

Και από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα αν είθισται ή όχι, δεν υπάρχει κανονισμός που να απαγορεύει την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών.

Εξ ου και αντιστοίχως η ΦΙΦΑ, με βάση το διεθνές πρότυπο, σας ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα, πρόσφατο της Λίβερπουλ, που ζήτησε για τον αγώνα με την Τότεναμ αντίστοιχη περίπτωση, απομαγνητοφωνημένα τα ηχητικά μεταξύ VAR και διαιτητή».

«Θα ζητήσουμε από τον κ. Λανουά και την ΚΕΔ αξιολόγηση για τη διαιτησία Φωτιά»

Κλείνοντας ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet τόνισε: «Δεν λέω τίποτα τυχαίο, τα δικαιώματά μου τα γνωρίζω.

Από πουθενά δεν προκύπτει ότι απαγορεύεται η απόδοση των ηχητικών, μεταξύ VAR και διαιτητή. Θα κάνουμε τις νόμιμες ενέργειές μας εμείς.

Θα ζητήσουμε από τον πολύ κ. Λανουά μαζί με την ΚΕΔ να αξιολογήσουν συνολικά την κατάπτυστη κατ’ εμάς διαιτησία του κ. Φωτιά και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δίνοντας τον αγώνα μας για αυτή την ιστορική ομάδα, να διασωθεί».