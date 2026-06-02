Την Τρίτη στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα κριθεί αν ο Στεφάν Λανουά παραμείνει στο πόστο του αρχιδιαιτητή. Προς 12 Αυγούστου το Super Cup.

Η ανανέωση ή όχι της θητείας της ΚΕΔ θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η συνεδρίαση θα γίνει την Τρίτη και αναμένεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα καταγραφούν οι θέσεις των λεγόμενων ομάδων και συγκεκριμένα των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Το Big-4 θα πάρει θέση για το μέλλον των Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι και Μιγκέλ Αλόνσο. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί πως τον τελευταίο λόγο για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, με τις πιθανότητες ο Ιταλός να μένει στο πόστο του αρχιδιαιτητή μόνο λίγες να μην είναι.

Επίσης το θέμα του Super Cup θα είναι από αυτά που θα συζητηθούν με την πιθανή ημερομηνία για το ματς της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα και του ΟΦΗ που πήρε το Κύπελλο να είναι η 12η Αυγούστου, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να συζητηθούν και πιθανές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου.