Οι δημοσιογράφοι των Marca, El Mundo και Expansión δημοσιεύουν ανυπόγραφα άρθρα ζητώντας καλύτερους μισθούς.

Τι κοινό έχουν οι Marca, El Mundo και Expansión; Ανήκουν και οι τρεις στην Unidad Editorial, με την οποία οι δημοσιογράφοι των τριών ισπανικών ΜΜΕ έχουν κόντρα αναφορικά με τους μισθούς που λαμβάνουν.

Και η κόντρα αυτή φτάνει σε άλλο επίπεδο, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να δημοσιεύουν ανυπόγραφα τα άρθρα τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας! Οι συντάκτες τονίζουν πως οι μισθοί τους έχουν «παγώσει» εδώ και 15 χρόνια, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική αξία στον κλάδο.

Ο όμιλος έχει κέρδη που φτάνουν τα 55 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, εντούτοις πολλοί δημοσιογράφοι πληρώνονται πολύ λιγότερα από 25.000€ τον χρόνο, με τις μέχρι τώρα προσπάθειες για αυξήσεις να έχουν πέσει στο κενό.

«Αντί να εκτιμήσουν την προσπάθειά μας, που έχει βοηθήσει να μειώνεται χρόνο με τον χρόνο το χρέος της εταιρείας, απορρίπτουν τα αιτήματά μας, λέγοντας πως μπορούν να δώσουν μονάχα μεμονωμένα μπόνους», αναφέρουν οι εργαζόμενοι των τριών Μέσων, που δηλώνουν διατεθειμένοι να επιμείνουν μέχρι να υπάρξει κάποια πρόταση για βιώσιμη λύση.