Γιατί δεν μένει ο Καλογερόπουλος

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την επικείμενη αποχώρηση του Καλογερόπουλου από τον Ολυμπιακό

Σε μία χρονική συγκυρία στην οποία ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλούς Έλληνες παίκτες, πρώτης γραμμής, κατά βάση ούτε δεύτερης, λογικό είναι να γίνεται μία κουβέντα που δεν μένει ο Καλογερόπουλος , του οποίου λήγει το συμβόλαιο.

Κατ΄ αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε να τον κρατήσει τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό. Δικό του παιδί είναι, απόκτημα από τον Αστέρα στα 16 του! με ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα στα 17 του. Εν τέλει, όμως, οι δύο πλευρές δεν βρήκαν κοινό επίπεδο συμφωνίας. Με τον Καλογερόπουλο να έχει το σκεπτικό ότι θέλει να παίζει περισσότερο απ΄ όσο παίζει. Να το θέσουμε αλλιώς, ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων δεν ήθελε να είναι ο τεταρτοπέμπτος στόπερ στον Ολυμπιακό.

Θεμιτή η φιλοδοξία του παιδιού. Θεμιτό να επιθυμεί να παίξει στο εξωτερικό, όπου λέγεται ότι έχει δύο έτοιμες ομάδες για να υπογράψει (μία η Μόντσα στην Ιταλία). Από την άλλη, θεμιτό είναι κι ο Ολυμπιακός να έχει ένα σχεδιασμό που προβλέπει ότι πέραν των Ρέτσου και Πιρόλα πρέπει να αποκτηθούν δύο στόπερ από το εξωτερικό κοντά στο δικό τους επίπεδο και να υπάρχει κι ένας πέμπτος Έλληνας μικρής ηλικίας.

Ένα καλό ερώτημα, τώρα, είναι αν ο Καλογερόπουλος μπορεί να ήταν δεύτερος δεξιός στόπερ πίσω από τον Ρέτσο-που σημαίνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού, ότι θα υπολογίζεται σχεδόν το ίδιο με τον Ρέτσο. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί μάλλον είναι υποκειμενική.

Μπορούμε να καταγράψουμε, όμως, ότι ο Καλογερόπουλος τη φετινή σεζόν έπαιξε βασικός σε εφτά παιχνίδια (τρία πρωταθλήματος και τέσσερα Κυπέλλου) και αλλαγή σε άλλα πέντε (τρία πρωταθλήματος, ένα Κυπέλλου και στο Σούπερ Καπ). Μάλιστα ως αλλαγή έπαιξε ένα ημίχρονο στο 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και σε όλη την παράταση στο 3-0 επί του ΟΦΗ στο Σούπερ Καπ.

Γενικά την παρουσία του Καλογερόπουλου, όσο έπαιξε, την λες καλή. Συνδύασε το όνομα του και με τη νίκη επί του ΟΦΗ στο Σούπερ Καπ, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και σκόραρε ο ίδιος το 2-0. Τώρα, αν θέλουμε να ρωτήσουμε αν η εικόνα του ήταν κάτι παραπάνω από καλή, δεν μπορώ να απαντήσω θετικά με ευκολία. Σε κάποια πράγματα ήταν καλός, σε κάποια άλλα δεν ήταν τόσο καλός.

Για να είμαι ειλικρινής, γι΄ αυτό που θεωρητικά θέλει ο Ολυμπιακός στη θέση του δεξιού στόπερ, κάποιον στο επίπεδο η, κοντά στο επίπεδο του Ρέτσου, λες ότι αυτή την στιγμή, στα 22 του, δεν είναι αυτός ο Καλογερόπουλος. Μπορεί αν παίξει περισσότερο να γίνει, αλλά τώρα δεν είναι, όπως νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε.

Παρεμπιπτόντως, μέχρι και τον Φλεβάρη, ο Καλογερόπουλος είχε παίξει σε 12 παιχνίδια του Ολυμπιακού, όπως τα ανέλυσα πιο πάνω. Στο τελευταίο τρίμηνο δεν έπαιξε σε κανένα.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός είχε μιλήσει τον Ιανουάριο με τον Γκίντο Ροντρίγκες, πριν υπογράψει αυτός για το β΄ μισό της σεζόν στη Βαλένθια. Τότε ήταν πιο εύκολο να τον αποκτήσει σε σχέση με τώρα, που προέρχεται από ένα εξαιρετικό τετράμηνο, με συνεχείς παρουσίες ως βασικός και τέσσερα γκολ στο ενεργητικό του. Όμως, τον χειμώνα δεν υπήρξε οριστική απόφαση μεταγραφής κεντρικού χαφ.

Είναι αληθές ότι η Πάρμα είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να κρατήσει τον Στρεφέτσα. Με αρχική διάθεση να τον έχει δανεικό και την επόμενη σεζόν, αλλά με συγκεκριμένη οψιόν αγοράς, ενδεχομένως και υποχρεωτική.

Δεύτερη επιλογή της είναι μία σύνθετη συμφωνία αγοράς του, ξέροντας ότι ο Ολυμπιακός τον έχει αγοράσει από την Κόμο με 5+3 εκ. Ευρώ μπόνους (πληρωτέα, κατά πως λένε οι Ιταλοί, σε τρία-τέσσερα χρόνια). Ο ίδιος ο Βραζιλιανος κυνηγός έχει ετήσιο συμβόλαιο 1,3 εκ. Ευρώ, που του το εξασφαλίζει κι η Πάρμα.

