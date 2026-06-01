Παναθηναϊκός: Το ντοκιμαντέρ για το αήττητο πρωτάθλημα της κ17
Η κ17 του Παναθηναϊκού κατέκτησε τον περασμένο μήνα το πρωτάθλημα στην αντίστοιχη κατηγορία, με τον πρόεδρο μάλιστα του συλλόγου, Ιωάννη Αλαφούζο, να παρευρίσκεται στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής στη Τρίπολη για να κάνει από κοντα την απονομή στους νεαρούς, αήττητους, πρωταθλητές.
Η πράσινη ΠΑΕ για να τιμήσει τις νίκες, τις δύσκολες στιγμές, αλλά και γενικότερα την πορεία της κ17 προς την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ, μέσα στο οποίο παρουσιάζονται οι επιτυχίες των νεαρών αθλητών, μέσα από τις δικές του αφηγήσεις.
