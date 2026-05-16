Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα και στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης οι πρωταθλητές σήκωσαν την κούπα.

Μετά το 1-1 με την ΑΕΛ Novibet την προηγούμενη βδομάδα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και τυπικά το πρωτάθλημα της Κ17. Έτσι στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης για την τελευταία αγωνιστική ήταν προγραμματισμένη να γίνει η απονομή.

May 16, 2026

Στον αγώνα οι πρωταθλητές επικράτησαν με 1-0 και μετά τα παιδιά του Άγγελου Ζαζόπουλου σήκωσαν την κούπα και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Δίπλα τους και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος που σήκωσε μαζί τους και το τρόπαιο.

May 16, 2026

Μια πολύ δύσκολη χρονιά έφτασε στο τέλος της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα Κ17 του Παναθηναϊκού και οι μικροί δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε τον ύμνο της ομάδας την στιγμή της απονομής.