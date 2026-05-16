Παναθηναϊκός Κ17: Η απονομή στους πρωταθλητές (vids)

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα και στον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης οι πρωταθλητές σήκωσαν την κούπα.

Μετά το 1-1 με την ΑΕΛ Novibet την προηγούμενη βδομάδα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και τυπικά το πρωτάθλημα της Κ17. Έτσι στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης για την τελευταία αγωνιστική ήταν προγραμματισμένη να γίνει η απονομή.

Στον αγώνα οι πρωταθλητές επικράτησαν με 1-0 και μετά τα παιδιά του Άγγελου Ζαζόπουλου σήκωσαν την κούπα και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Δίπλα τους και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος που σήκωσε μαζί τους και το τρόπαιο.

Μια πολύ δύσκολη χρονιά έφτασε στο τέλος της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα Κ17 του Παναθηναϊκού και οι μικροί δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε τον ύμνο της ομάδας την στιγμή της απονομής.

@Photo credits: INTIME
     

