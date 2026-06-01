Σύμφωνα με ξένο Μέσο, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για τον Ζερεμί Ογιόνο που αγωνίζεται στη Φροζινόνε.

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Ζερεμί Ογιόνο, σύμφωνα με πληροφορίες του Africafoot. Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τη διοίκηση της Φροζινόνε, καταθέτοντας μάλιστα μια δελεαστική πρόταση ύψους 1,5 εκατ.ευρώ για τον 25χρονο Γκαμπονέζο αμυντικό.

Ο Ογιόνο, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα έως τον Ιούνιο του 2027, αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως δεξί μπακ, ωστόσο, μπορεί να παίξει και στο κέντρο λύσεις τόσο στο κέντρο. Τη φετινή σεζόν στη Serie B κατέγραψε 13 συμμετοχές και μία ασίστ, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα και να αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του.

Η απόκτηση δεξιού μπακ αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας και επείγει άμεσα για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι από τη μία πλευρά, ο Κοστίνια ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αγγλία και το Μπράιτον, αφήνοντας ένα κενό στη θέση. Από την άλλη, ο Ροντινέι, που μέχρι πρότινος κάλυπτε τη δεξιά πτέρυγα της άμυνας, μονιμοποιείται πλέον ως μια ποιοτική λύση στα φτερά της επίθεσης.

Ο 25χρονος Ογιόνο (γεννηθείς το 2001), γεννήθηκε στη Γαλλία κι έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Βαλενσιένες. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Μπουλόν πριν μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Φροζινόνε το 2024. Είναι επίσης διεθνής κι έχει καταγράψει 15 συμμετοχές με την Γκαμπόν.

