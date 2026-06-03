Ο έμπειρότατος χαφ, Κώστας Φορτούνης, επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να προσφέρει ξανά εμπειρία, ποιότητα αλλά και φαντασία σε επίπεδο δημιουργίας.

Θα έχει έναν άλλον τύπου ρόλο στον Ολυμπιακό του 2026 - 2027 ο Κώστας Φορτούνης; Πιθανότατα ναι καθώς επιστρέφει υπό το πρίσμα ότι θα αποτελεί μία έξτρα ποιοτική και έμπειρη επιλογή αλλά όχι απαραίτητα απόλυτα βασική ή γενικότερα βασική στο σχέδιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα είναι ένας παίκτης για να δίνει επιπρόσθετες και ποιοτικές... πινελιές στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Ο «Φόρτου» - που θα έχει ξανά το Νο7 στην πλάτη του - εν πρώτοις φαίνεται ότι θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και λιγότερο ως δεκάρι. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα απασχολείται αγωνιστικά και σε δημιουργικούς ρόλους. Με βάση τα χαρακτηριστικά του είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει άλλωστε και στο Νο8 και στο Νο10. Όπως και να έχει το τεχνικό επιτελείο θα αποκτήσει έναν παίκτη που θα μπορεί να βοηθήσει αισθητά είτε τον Τσικίνιο είτε τον Ζέλσον και είτε άλλους μεσοεπιθετικούς των Πειραιωτών.

Με την επάνοδο του 34χρονου πλέον Φορτούνη ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει περισσότερη φαντασία στη δημιουργία του, καλύτερες εκτελέσεις σε στατικές μπάλες και βέβαια εκτός από ασίστ και γκολ. Περίοδο προσαρμογής δεν χρειάζεται και με τον Μεντιλίμπαρ έχει ξανασυνεργαστεί και άρα δεν υφίσταται κανένα σχετικό ζήτημα. Και βέβαια εκτός ότι παρακολουθούσε τον Ολυμπιακό όσο έπαιζε στην Αλ Καλίτζ ξέρει όλους τους παίκτες του ρόστερ και έχει συνυπάρξει με αρκετούς εξ αυτών.

Έξτρα σημασία παίζει και η ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου με το come back του. Ένα ελληνικό στοιχείο που θέλει να το αυξήσει ως προς το ρόστερ της ερχόμενης σεζόν ο Ολυμπιακός.

Θυμίζουμε ότι ο Φορτούνης είπε μεταξύ άλλων στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια. Στην οικογένειά μου: στην ομάδα που έχω αγαπήσει, έχω δώσει τα πάντα και θα δώσω και άλλα. Ήθελα να γυρίσω.

Το έδειξα και αυτήν την στιγμή. Οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός. Θέλω να τους ξαναδώ. Μου λείπουν».

Σε βίντεο σε Insta Story της ΠΑΕ που είχε ανέβει νωρίτερα από τις πρώτες δηλώσεις του το μήνυμά του ήταν το εξής: «Είμαι και πάλι σπίτι μου. Μου λείψατε πάρα πολύ. Θα σας δώ σύντομα στο γήπεδο». Η λογική πάντως και των 2 πλευρών (παίκτη και Ολυμπιακού) και η στόχευσή τους είναι να κλείσει ο Φορτούνης την καριέρα του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό με τις πληροφορίες να μιλούν για συμβόλαιο 2+1 ετών.