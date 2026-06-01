Τη φανέλα του Ατρομήτου θα συνεχίσει να φοράει ο Θανάσης Καραμάνης, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ως το 2028.

Οι ανανεώσεις στον Ατρόμητο συνεχίζονται, καθώς ο Θανάσης Καραμάνης πήρε σειρά μετά τους Λευτέρη Χουτεσιώτη, Δημήτρη Σταυρόπουλο και Γιώργο Τζοβάρα. Ο 22χρονος μέσος των Περιστεριωτών υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος αναφέρει: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Θανάση Καραμάνη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που φορά το Αστέρι στο στήθος από την ηλικία των 14 ετών, αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό στέλεχος της πρώτης ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Καραμάνης μετρά πλέον 56 συμμετοχές με τον Ατρόμητος, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ».

Καραμάνης: «Όλη αυτή η πίστη με γεμίζει με κίνητρα»

Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο 22χρονος χαφ πραγματοποίησε και τις καθιερωμένες δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Σπανό, τον τεχνικό διευθυντή κ. Αγγελόπουλο, τον προπονητή κ. Κερκεζ για την εμπιστοσύνη πού δείχνουν σε μένα σε καθημερινή βάση, αλλά και όλους τούς ανθρώπους τής ομάδας, με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το επίπεδο.

Όλη αυτή η πίστη με γεμίζει με κίνητρα για να φτάσουμε την ομάδα μας ακόμα ψηλότερα.

Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεχίσω να φοράω την φανέλα του Ατρόμητου και υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες τής δυνάμεις μου για την ομάδα, την πόλη και τούς φιλάθλους μάς, ώστε η ομάδα μας να φτάσει πολύ ψηλά».

Πηγή φωτογραφίας: ΠΑΕ Ατρόμητος