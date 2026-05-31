Ο Ολυμπιακός μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει μέσα από το blog του στο gazzetta την απάντηση σε ένα ερώτημα για τον Ολυμπιακό και το Τσάμπιονς Λιγκ.

Ποιος οπαδός του Ολυμπιακού δεν έχει ονειρευτεί, ειδικά μετά την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, την ομάδα του να παίζει σε ένα τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ;

Μέχρι πού, όμως, πραγματικά μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης και όλου του κόσμου; Πάντα θεωρητικά, βέβαια, αφού μόνο θεωρητικά μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο...

Ίσως μία απάντηση μπορούμε να έχουμε βλέποντας πού έχουν φτάσει στα τελευταία χρόνια στο Τσάμπιονς Λιγκ άλλες ομάδες, από αυτές που δεν θεωρούνται μέσα στα μεγαθήρια η, τα θηρία της Ευρώπης.

Για παράδειγμα, τη φετινή σεζόν (2025-26) η Σπόρτινγκ έφτασε στα προημιτελικά, χάρη στην καλή της παρουσία στη League Phase (απέφυγε τον ενδιάμεσο γύρο των νοκ άουτ) και στην κλήρωση (έπεσε με την Μπόντο). Βεβαίως, η Σπόρτινγκ είναι Νο 15 στο ranking της ΟΥΕΦΑ κι η Πορτογαλία Νο 6, ενώ ο Ολυμπιακός είναι 36 κι η Ελλάδα 11. Επιπλέον, φέτος στους 16 έφτασαν η Μπόντο (Νο 32) αποκλείοντας την Ίντερ, αλλά και η Γαλατασαράι (Νο 49) των πλούσιων μεταγραφών, αποκλείοντας τη Γιουβέντους.

Την περασμένη σεζόν (2024-25) είχαμε δει να φτάνουν στη φάση των 16 την ολλανδική Φέγενορντ (ήταν τότε Νο 26), την πορτογαλική Μπενφίκα (Νο 15), τη βελγική Κλαμπ Μπριζ (Νο 24) και τη γαλλική Λιλ (Νο 31). Έστω χωρία καμία από αυτές να περνάει στους 8.

Δεν πάω πιο πίσω, γιατί πλέον υπάρχει το καινούργιο φορμάτ, που λειτουργεί μία διετία. Αλλά από αυτή τη διετία, έχουμε υλικό να σταθούμε. Και κυρίως να παραδειγματιστούμε. Διότι αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον μέχρι τους 16 μπορείς να πας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αν είσαι λίγο τυχερός, μπορείς να φτάσεις μέχρι και τα προημιτελικά. Γεμίζοντας και στη μία και στην άλλη περίπτωση το ταμείο σου με άλλα 10-20 εκ. Ευρώ εξτρά, αλλά και με φοβερές εμπειρίες, παραστάσεις, πρεστίζ. Κι από εκεί και πέρα, φτάνοντας στους 8, είσαι ένα βήμα από τον τελικό. Με λίγη τύχη, ποτέ δεν ξέρεις-η Σπόρτινγκ αποκλείστηκε για ένα γκολ από την Άρσεναλ και δεν πήγε στα ημιτελικά.

Σημασία έχει να είσαι συνεπής. Πρώτον, να είσαι εκεί, στη League Phase. Δεύτερον, να πηγαίνεις καλά στη League Phase, γιατί υπάρχουν πολλές πιθανότητες για καλύτερη κλήρωση στα νοκ άουτ. Είδαμε ότι η Σπόρτινγκ, τερματίζοντας στην πρώτη 8άδα πήγε στους 8 φέτος. Και πέρυσι η Λιλ, τερματίζοντας επίσης στην πρώτη 8άδα, δεν πέρασε στα προημιτελικά για ένα γκολ απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Ολυμπιακός φέτος τερμάτισε 18ος, με 11 βαθμούς, αλλά πολύ εύκολα θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον τρεις βαθμούς παραπάνω. Απλά έπρεπε να κρατούσε τη νίκη επί της PSV, από την οποία ισοφαρίστηκε στο 92’ και έπρεπε να κέρδιζε στο Καραϊσκάκη την Πάφο, που έπαιζε από το 25 με 10 παίκτες. Με 14 βαθμούς, δεν θα κληρώνονταν με την Μπάγερ Λέβερκουζεν, αλλά με την Κλαμπ Μπριζ η, τη Γαλατασαράϊ…

Τέλος πάντων, ας κοιτάξει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά και βλέπουμε .

Άσχετο: Δεν έμεινε στη Βουδαπέστη για να δει τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχει αύριο και μεθαύριο τα Ποσειδώνια…

Ήταν κάπως, λίγο καλύτερα τα πράγματα στο σκοράρισμα για τους αμυντικούς του Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν, όπου είχαν δύο γκολ ο Μπιανκόν και από ένα οι Ρέτσος και Κάρμο. Φέτος είχε τρία γκολ ο Ρέτσος κι από ένα οι Κοστίνια, Πιρόλα, Καλογερόπουλος και Ορτέγκα.

Ο Ρόντινεϊ είναι μία κατηγορία μόνος του. Άλλωστε, πέρυσι είχε τέσσερα γκολ (τα τρία από πέναλτι και φάουλ) και φέτος άλλα τέσσερα στο πρωτάθλημα κι ένα στο Κύπελλο.

Δημιουργικά, τα πράγματα ήταν πολύ φτωχά, με εξαίρεση τον Ρόντινεϊ. Ο Ορτέγκα έφτιαξε τρία γκολ κι οι Κοστίνια, Πιρόλα, Μάντσα από ένα.

