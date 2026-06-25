Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το αγκάθι με τους Έλληνες και ο Στάνιτς που πλησιάζει»
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos αναφέρθηκε στις μεταγραφικές εξελίξεις του Ολυμπιακού.
Τα μεταγραφικά φουντώνουν και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten, μίλησε για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» εκτός από τα μεταγραφικά θέματα αναφέρθηκε και στον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος θα είναι δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος
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