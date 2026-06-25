Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το αγκάθι με τους Έλληνες και ο Στάνιτς που πλησιάζει»

Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το αγκάθι με τους Έλληνες και ο Στάνιτς που πλησιάζει»

Newsroom
Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το αγκάθι με τους Έλληνες και ο Στάνιτς που πλησιάζει»

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Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos αναφέρθηκε στις μεταγραφικές εξελίξεις του Ολυμπιακού.

Τα μεταγραφικά φουντώνουν και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten, μίλησε για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» εκτός από τα μεταγραφικά θέματα αναφέρθηκε και στον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος θα είναι δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος

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