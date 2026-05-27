Η ΑΕΚ έχει κάνει γνωστό στην πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η καθοριστική κουβέντα

Τούτη την περίοδο και με την ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του τίτλου να έχει εξασφαλίσει το ως σύμμαχο τον χρόνο, οι υποθέσεις που θα απασχολήσουν, κάποιες άμεσα και κάποιες λίγο αργότερα, είναι αυτές των ποδοσφαιριστών όπου το συμβόλαιό τους έχει μπει στο τελευταίο χρόνο συνεργασίας με την Ένωση. Όπως για παράδειγμα του Λούκα Γιόβιτς όπου έχουμε αναδείξει εδώ και 10 μέρες στους Galacticos στο YouTube του Gazzetta επιθυμία του club είναι να παρατείνει την παρουσία του στην Ελλάδα για χάρη του Δικέφαλου για ακόμη ένα, έως δύο χρόνια, κοινώς έως το 2028, ή το 2029. Κάτι άλλωστε το οποίο στη συνέχεια επιβεβαίωσε σε επίπεδο ρεπορτάζ και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα σε συνέντευξή του στην Mozzart στην Σερβία όπου ξεκαθάρισε πώς τις επόμενες εβδομάδες θα επιδιωχθεί να γίνει κουβέντα για να πετύχει το deal με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο φορ.

Παρεμπιπτόντως σε νέα του συνέντευξη ο Λούκα Γιόβιτς αποθέωσε την εμπειρία του στην Αθήνα και την ΑΕΚ φανερώνοντας για άλλη μια φορά τη θετική του σκέψη και διάθεση σχετικά με την Ένωση και τη χώρα φυσικά. Σε τούτο το κείμενο όμως θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα που μοιάζει ένα κλικ πιο δύσκολη για τον Δικέφαλο και επειδή με τον Σέρβο επιθετικό μοιάζει πιθανό να έχουμε πιο άμεσα εξελίξεις από ότι με τον "Μαγίτο". Διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά γράμμα από τον Οκτώβριο του 2025, η περίπτωσή του θα απασχολήσει ουσιαστικά στο καλοκαίρι, φτάσαμε σε αυτό (κι ας έλεγαν - έγραφαν άλλοι ιστορίες για αγρίους έως και το Πάσχα), τη στιγμή που όλα δείχνουν πως θα επιβεβαιωθεί και η αναφορά μας για εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας όλα είναι στο 50-50 σχετικά με το ενδεχόμενο ο Ορμπελίν Πινέδα να συμφωνήσει σε μια πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ και από την πλευρά του ατζέντη του Μάριο Βιγιαρεάλ αφήνεται ορθάνοιχτο παράθυρο μεν αλλά με τη συζήτηση να θέλει να πάει μετά το Μουντιάλ και αφού εξεταστούν όλες οι προοπτικές σε αυτό χρονικό διάστημα για τον πελάτη του. Προφανώς και δεν τίθεται θέμα αν αρέσει η ζωή στην Ελλάδα και την Αθήνα στον διεθνή Μεξικανό χαφ, κορυφαίο by far παίκτη του πρωταθλήματος και μέσο επί σειρά ετών στο πρωτάθλημά μας, αλλά έχοντας πατήσει τα 30 ψάχνει το τελευταίο σούπερ συμβόλαιό του και θα αναζητήσει το καλύτερο δυνατό. Αυτό άλλωστε έχει αξιώσει και από τον ατζέντη του να πράξει και λογικά μιας και αν δεν ικανοποιηθεί θα μπορεί από τον Γενάρη του 2027 να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος...

Στην ΑΕΚ έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους στον ατζέντη του Ορμπελίν Πινέδα και φαίνεται να φτάνουν σε ένα ποσό που με μπόνους επίτευξης στόχων να φτάνει κοντά στα 2.5 εκατ ευρώ. Αν ικανοποιεί, ή όχι, η προσέγγιση αυτή μένει να φανεί αν θα είναι τέτοια που θα ικανοποιεί τον 30χρονο Μεξικανό μέσο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν αποκλείεται να επιθυμεί, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, αυτό το ποσό νετ, ή να φτάνει στα 2 εκατ ευρώ και να είναι λιγότερα τα μπόνους. Αλλά ας μην στεκόμαστε στις υποθέσεις των συμπατριωτών του τη στιγμή που παίζει πάντα ρόλο και το όνειρό του να αγωνιστεί στο Champions league με την κιτρινόμαυρη φανέλα.