Ολυμπιακός: Περισσεύει ο σεβασμός, ακόμη και σε βαθμό υπερβολής...

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το συγκεκριμένο γκρουπ παικτών και προπονητή στον Ολυμπιακό.

Το γράφω με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ από τον Ολυμπιακό .

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ολόκληρος ο οργανισμός Ολυμπιακός, με πρώτον τον Βαγγέλη Μαρινάκη, νιώθει υποχρεωμένος να σεβαστεί όσο δεν πάει την ομάδα αυτή που έδωσε στο σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του-και γενικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δεν είναι τυχαίο ότι το κλαμπ έκανε στους παίκτες αυτούς καινούργια συμβόλαια εκατομμυρίων. Ακόμη και, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπήρχε ιδιαίτερος λόγος! Δηλαδή, επέκτεινε τη συνεργασία του με παίκτες που και μία ηλικία την έχουν, αλλά και δεν έληγε σύντομα το συμβόλαιο τους, ώστε να κινδύνευε ο Ολυμπιακός να τους χάσει, μένοντας αυτοί ελεύθεροι.

Δεν είναι τυχαίο ότι το κλαμπ έκανε…τριακόσες ανανεώσεις συμβολαίου στον προπονητή! Να υπενθυμίσω ότι από τον Μάρτιο του 2025 ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ είχαν υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Κι ότι από το Δεκέμβριο του 2025 οι δύο πλευρές είχαν κάνει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Και για να το πάμε κι ένα βήμα πιο πέρα, παρότι δεσμεύονταν ο Ολυμπιακός με τέτοιο συμβόλαιο με τον Βάσκο, δύσκολα θα συνέχιζε μαζί του για τη νέα σεζόν υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με τόσο μέτρια έως κακή σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, εάν δεν ήταν ακριβώς ο Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής που έφερε το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο σύλλογος και ο προπονητής έχουν άτυπα συμφωνήσει και εκείνη η ομάδα, του 2024, ήταν ολόκληρη η βάση και της σεζόν 2024-25, αλλά και της σεζόν 2025-26. Σκεφθείτε ότι ο Τζολάκης, ο Ρόντινεϊ, ο Ρέτσος, ο Ορτέγκα, ο Έσε, ο Τσικίνιο κι ο Ελ Κααμπί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας επί τρεις σερί σεζόν-και να βάλουμε για τη φετινή χρονιά, αφού επέστρεψε, και τον Ποντένσε. Όπως επιστρέφει τώρα κι ο Φορτούνης.

Έχουν περάσει τόσες μεταγραφικές περίοδοι από το Μάϊο του 2024 και οι μόνοι παίκτες που έχουν ενταχθεί στο βασικό γκρουπ της ομάδας είναι ο Πιρόλα με τον Γκαρθία! Μόλις δύο. Κι ο Ζέλσον που ήταν στην ομάδα από τον Γενάρη του 2024, αλλά δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί προέρχονταν από τραυματισμό.

Ας καταλάβουμε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι ένας οργανισμός σκληρός κι απαιτητικός, με πρώτο τον πρόεδρο του, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση, στο γκρουπ αυτό, του προπονητή και των παικτών που πήραν το ευρωπαϊκό κύπελλο, ο σεβασμός περισσεύει. Ακόμη και σε βαθμό μίας υπερβολής .

Άσχετο: Να ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό από την αρχή είχαν αξιολογήσει ως όχι αρκούντως σοβαρή την προσέγγιση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ρόντινεϊ.

Δεν ήταν σούπερ, αλλά δεν τους λες και κακούς δημιουργικά τους δύο πιο βασικούς ακραίους μπακ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Ο Ρόντινεϊ έφτιαξε εφτά γκολ κι ο Ορτέγκα άλλα τρία. Αντιθέτως με τους άλλους δύο μπακ, τον Κοστίνα και τον Μπρούνο που έμειναν στις μηδέν ασίστ!

Ο Βραζιλιάνος είναι από τότε που ήρθε ο μακράν πιο δημιουργικός ακραίος μπακ του Ολυμπιακού. Με κορυφαία την περσινή του σεζόν, στην οποία είχε φτιάξει 15 γκολ! Υπό αυτή την έννοια, βέβαια, φέτος ήταν πολύ πεσμένος, καθότι κάτω από το 50% της περσινής του επίδοσης.

