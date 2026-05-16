Ο 33χρονος Ισπανός προπονητής Πάου Κεσάδα βρίσκεται στην Αθήνα για συζητήσεις με τον Πανιώνιο, χωρίς να υπάρχει ακόμα συμφωνία.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει θέσει ως απόλυτο στόχο την επόμενο σεζόν να πανηγυρίσει την επάνοδο του στη Stoiximan Super League. Μια περίπτωση που έφτασε κοντά στον Ιστορικό ήταν του Βαγγέλη Μόρα, όμως τελικά η υπόθεση πάγωσε και ο Ιστορικός προχώρησε σε λύσεις από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από την ισπανική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Πάου Κεσάδα. Πρόκειται για 33χρονο Ισπανό προπονητή, ο οποίος από το καλοκαίρι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας Γυναικών της Ρεάλ Μαδρίτης! Στο παρελθόν έχει εργαστεί στη U17 και στην ομάδα Νέων της Βασίλισσας, ενώ τη σεζόν 2024-25 ήταν άμεσως συνεργάτης του Πάολο Βανόλι στην Τορίνο.

Ο νεαρός κόουτς θα έχει συζητήσεις με τη διοίκηση του Πανιωνίου, ενώ παράλληλα στο προσκήνιο υπάρχει ακόμα μια λύση από την ισπανική αγορά και πολύ πιο... γνώριμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος μέχρι τον Φεβρουάριο ήταν στον Βόλο, ενώ την περασμένη σεζόν κοούτσαρε τον Πανσερραϊκός.

Από πλευράς ΠΑΕ διαψεύδεται πως υπάρχει συμφωνία με κάποιον από τους προπονητές που έχουν γραφτεί αυτό το διάστημα και όπως αναφέραμε βρίσκεται σε στάδιο επαφών με στόχο έως το τέλος Μαΐου να έχει επιλεγεί εκείνος που θα αναλάβει την ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.