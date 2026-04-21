Στο πλαίσιο της παρουσίας του πλάνου του Πανιωνίου για τη σεζόν 2026/27 ο Κώστας Ρούπτσος μίλησε για τη διοικητική ενίσχυση του κλαμπ, το προπονητικό του Ελληνικού, το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και το προφίλ του προπονητή.

Πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Πολυχώρο «Γαλαξίας» στην Πλατεία Ν. Σμύρνης η παρουσίαση της ΠΑΕ Πανιώνιος για τη σεζόν 2026/27, στην οποία ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Κώστας Ρούπτσος, μίλησε για τα βασικά θέματα του συλλόγου.

Βασικό ζήτημα είναι η διοικητική ενίσχυση της ΠΑΕ με ανθρώπους που έχουν την οικονομική ευχέρεια να ενισχύσουν το κλαμπ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιστορικός θα πάει σε ένα μοντέλο όπου οι μετοχές θα ανήκουν στο «Red and Blue Club», στο οποίο θα μπορούν να μπουν ενδιαφερόμενοι, καθώς θα διατεθεί προς παραχώρηση το 30% των μετοχών για τα μέλη, με το χρονοδιάγραμμα να είναι μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κώστας Ρούπτσος έκανε ανοιχτό κάλεσμα για οποιονδήποτε μπορεί να κάνει πιο δυνατό το διοικητικό σχήμα. Την οργάνωση του εγχειρήματος θα αναλάβει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Βασίλης Ψύχας.

Ένας μέτοχος για το 5% των μετοχών θα πρέπει να δίνει 75.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για το 10% το κόστος είναι 150.000 ευρώ ανά έτος και προβλέπεται θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο όλο πλάνο για το «Red and Blue Club» δεν υπάρχει βιασύνη, καθώς η διοίκηση Ρούπτσου θα καλύψει εξ ολοκλήρου το φετινό μπάτζετ, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει: «Θα είμαι πιο ενεργός στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Στον τρίτο μας χρόνο αναλαμβάνω επί προσωπικού την ευθύνη για την αγωνιστική επιτυχία».

Γήπεδο και προπονητικό

Σημαντικό θέμα στην «ατζέντα» είναι οι εγκαταστάσεις του Πανιωνίου. Ο Κώστας Ρούπτσος έκανε γνωστό πως ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα καλύψει το κόστος των 600.000 ευρώ τον χρόνο για το ζήτημα που υπάρχει στο γήπεδο με τον φωτισμό, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτήσει με 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ανακατασκευή του χλοοτάπητα και την επισκευή του υφιστάμενου στεγάστρου.

Το project περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των δύο μεγάλων εξεδρών, που θα φιλοξενούν 10.000 θεατές, και θα χρειαστούν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το κόστος περιλαμβάνει και τη στέγαση των Θυρών 1, 2 και 3. Ο στόχος είναι το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση για Super League 1, κάτι που δεν μπορεί τώρα, ώστε να είναι έτοιμο εφόσον ο Πανιώνιος καταφέρει να ανέβει την επόμενη σεζόν.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του Ελληνικού, Ellinikon Sports Park, ως προπονητικό κέντρο της πρώτης ομάδας και της Ακαδημίας του Ιστορικού. Αξιοσημείωτο, πως εκεί θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας της επόμενης σεζόν.

Προπονητής, Παυλόπουλος και οργανόγραμμα

Αναφορικά με το οργανόγραμμα του κλαμπ, ο Κώστας Ρούπτσος σκιαγράφησε το προφίλ του προπονητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, «θα δημιουργήσει ομάδα κυρίαρχη, που θα παίζει με υψηλή ένταση, ψυχισμό και πάθος για τη νίκη». Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον, δεν υπήρξε η αποκάλυψη κάποιου ονόματος για τον κυανέρυθρο πάγκο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ υποστήριξε πως, με εξαίρεση τη θέση του Διευθυντή Scouting, την οποία θα αναλάβει ο Έβανς Παυλόπουλος, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για τις υπόλοιπες θέσεις του οργανογράμματος.

Το Οργανόγραμμα Αγωνιστικού Τμήματος, όπως το παρουσίασε ο Πανιώνιος