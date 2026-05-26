Παναιτωλικός: Τι ισχύει για το θέμα του προπονητή

Από πλευράς Παναιτωλικού προκύπτει πως δεν υπάρχει καμία απόφαση για τον προπονητή της επόμενης σεζόν και καμία επαφή με οποιονδήποτε τεχνικό.

Η σεζόν των 100 χρόνων του Παναιτωλικού ολοκληρώθηκε με την επίτευξη της παραμονής και την εξασφάλισης της14ης διαδοχική χρονιά της ομάδας στη Super League και 15η στα τελευταία 16 χρόνια. Φυσικά το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και το Νο.1 θέμα στην κιτρινομπλέ ατζέντα είναι αυτό του προπονητή την ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το συμβόλαιο του Γιάννη Αναστασίου ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες και συνεπώς οι διοικούντες του κλαμπ καλούνται να πάρουν την σημαντική απόφαση τους για το εάν θα συνεχίσουν με τον έμπειρο τεχνικό ή θα προχωρήσουν σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Εδώ και ημέρες υπάρχουν... όργια φημών για «τελειωμένες» καταστάσεις και πολλά «γνώριμα» ονόματα του πρωταθλήματος για την επόμενη ημέρα αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Από πλευράς του Τίτορμου ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει καμία σχετική απόφαση για τον προπονητή της επόμενης σεζόν και τονίζεται πως δεν έχουν γίνει συζητήσεις με κανέναν προπονητή, ενώ εντός κλαμπ κάνουν λόγο πως «η φαντασία κάποιων αποτυπώνεται σε δημοσιεύματα».

Το δεδομένο είναι πως το θέμα του προπονητή του Παναιτωλικού είναι ανοιχτό και τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελεί προτεραιότητα να λυθεί, ώστε να προχωρήσει ανάλογα και ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Αυτό που φαντάζει το πιθανότερο είναι πως μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε οριστικές εξελίξεις...

     

