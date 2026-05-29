Λουτσέσκου: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο σύλλογος αποφασίζει»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου.

Σε θέμα των ημερών έχει εξελιχθεί η παραμονή ή μη του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από πλευράς Μπεσίκτας.

Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε το «παρών» σε φιλική αναμέτρηση της Στεάουα Βουκουρεστίου του 2006 με την Ραπίντ του 2006, το οποίο έγινε την Πέμπτη (28/5) με αφορμή τα 20 χρόνια μετά τον προημιτελικό του Κυπέλλου UEFA.

Μετά το πέρας του αγώνα (που έληξε δίχως σκορ) ο Λουτσέσκου μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του και ανέφερε για άλλη μια φορά πως έχει συμβόλαιο και εξαιρετική σχέση με τον «Δικέφαλο του Βορρά», όμως η τελική απόφαση θα είναι από τον σύλλογο.

«Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο. Για μένα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα και, στην πραγματικότητα, μια πόλη, μια τεράστια ομάδα με την οποία έχω μια ιδιαίτερη σχέση και δεν θα ενεργούσα με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει.

Αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο 57χρονος τεχνικός.