Το θέμα προπονητή (και) στον ΠΑΟΚ δεν λύνεται σε δέκα μέρες…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη σχέση και τη συνεργασία ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου και πώς το ποδόσφαιρο δείχνει τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η αλλαγή ενός τόσο επιτυχημένου προπονητή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τελείωσε την έβδομη σεζόν του στον ΠΑΟΚ! Το αντιλαμβανόμαστε; Ένα φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω και αν δούλεψε δύο χρόνια αρχικά και μετά από μία διετία αλλού, επέστρεψε για άλλα πέντε. Πολύ μεγάλο κατόρθωμα του ΠΑΟΚ, έστω κι αν η φετινή σεζόν κύλησε τόσο άσχημα…

Ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ είναι θεσμός. Είναι Ο προπονητής, είναι η ίδια η καθημερινότητα της ομάδας. Αναπόφευκτα έχει επιβάλει τους δικούς του -εξαιρετικούς- κανόνες δουλειάς και ο ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιρική οντότητα εντός και εκτός γηπέδου κινείται στους δικούς του ρυθμούς. Τα πάντα! Όλοι και όλα έχουν μέσα τους… Λουτσέσκου, εφόσον μιλάμε για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ.

Εννοείται ότι η συνολική του παρουσία είναι πετυχημένη, ακόμη και η συνήθεια που έχει προκαλέσει σε όλο τον Οργανισμό ως ένας μεθοδικός προπονητής, του οποίου τη δουλειά θαυμάζουμε κάθε χρόνο στα γήπεδα. Φυσικά και έχει αποτυχίες, με τη φετινή σεζόν να τη χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό. Απέτυχε στη διαχείριση της κατάστασης, αλλά και στους τελικούς που έδωσε και έχασε-χάρισε σε ΟΦΗ και Παναθηναϊκό. Ίσως και να ζήσαμε τη χειρότερη χρονιά του μέσα στο γήπεδο, έστω και αν σε αυτή τη σεζόν πολλοί ΠΑΟΚτσήδες και μη, αναγνώρισαν κάποια στιγμή ότι στο διάστημα Νοεμβρίου-Ιανουαρίου έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο όλης της παρουσίας του στον Δικέφαλο.

Το απόλυτο θέμα μας ΔΕΝ είναι ο Λουτσέσκου τον οποίο προσωπικά -όπως όλοι γνωρίζουν- θεωρώ εξαιρετικό, τον καλύτερο προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αυτό… Το θεμελιώδες ζήτημα είναι τι θα γίνει ΟΤΑΝ ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάξει προπονητή. Θα έρθει και αυτή η στιγμή… Φυσικά και κάποτε θα έρθει αυτή η στιγμή.

Ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ είναι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, ο Λουτσέσκου δεν είναι Κλοπ ή Πεπ. Οι δύο μεγάλοι προπονητές όμως σημάδεψαν με τη παρουσία τους τα τεράστια αυτά club (όπως ο Ραζβάν τον ΠΑΟΚ) τα οποία την απόφαση να τελειώσουν τη συνεργασία τους, την πήραν μαζί τους, ΠΟΛΥ πριν χωρίσουν. Το σωστό και το παράδειγμα δίνουν αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με έναν πετυχημένο προπονητή που σου έχει σημαδέψει την πορεία, να συνεχίσεις με άλλον προπονητή σε απόφαση που παίρνεις ξαφνικά ένα πρωί, ενώ το άλλο βρίσκεις τον επόμενο. Μία τέτοια αλλαγή χρειάζεται τεράστια και πολύμηνη προεργασία. Έτσι «λέει» η λογική, έτσι ορίζει το κανονικό ποδόσφαιρο.

Να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο: Ο ΠΑΟΚ που έχει συνηθίσει να δουλεύει σε ρυθμούς Λουτσέσκου και έχει πάρει αποφάσεις για την επόμενη ομάδα με βάση το παιχνίδι του Ρουμάνου προπονητή και τις δικές του αρχές, έκανε μεγάλη αναζήτηση παικτών που σχετίζονται με όλα αυτά. Όλη η πολύμηνη προεργασία για το ρόστερ έγινε με βάση το παιχνίδι, αλλά και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προπονητή. Έχουν καταλήξει και σε αποφάσεις, τις οποίες ο Λουτσέσκου έχει εγκρίνει. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν ώστε ο ΠΑΟΚ να κάνεις τις πρώτες 3-4-5 κινήσεις και αλλαγές του στο ρόστερ. Φαντάζεστε να αποφασίζονταν ξαφνικά τώρα αλλαγή προπονητή; Φαντάζεστε πόσο πίσω θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και μικρό καλοκαίρι μέχρι να ξαναβγεί στο γήπεδο και να προετοιμαστεί για να παίξει 23 Ιουλίου;

Όταν ένα Οργανωμένο club έχει μία τέτοια σχέση εξάρτησης με έναν τόσο πετυχημένο προπονητή, η προεργασία για την αντικατάστασή του θέλει πάρα πολύ χρόνο. Όσος χρόνος δηλαδή θα χρειαστεί ώστε όλη η ποδοσφαιρική ομάδα να συνηθίσει στον επόμενο προπονητή. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι μετά από τέτοιες αλλαγές, η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ-πολύ δύσκολη.

* Πολλοί απαξίωσαν την πρόταση της αναδιάρθρωσης, τη λογική όμως αύξησης των ομάδων η πλειοψηφία φάνηκε να την αποδέχεται. Το timing σαφώς και δεν ήταν σωστό, το σκεπτικό όμως να αυξηθούν οι ομάδες και μαζί η εκπροσώπηση μεγαλύτερου κομματιού της χώρας, οι πιο πολλοί τη συζήτησαν και απ’ ότι φαίνεται θα τη ξανασυζητήσουν.