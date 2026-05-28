Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τσεχία, ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται την απόκτηση του Φλόριαν Βίεγκελ.

Αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό φέτος τρεις φορές και τώρα τα μέσα της Τσεχίας σημειώνουν πως οι «πράσινοι» διαπραγματεύονται με την Βικτόρια Πλζεν για την απόκτηση του γιγαντόσωμου (υψ. 2,05μ.) τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας, Φλόριαν Βίεγκελ.

Ο 25χρονος πορτιέρε έχει συμβόλαιο με την τσεχική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ενώ το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 2,2 εκατ. ευρώ. Την περασμένη σεζόν εκείνος ήταν βασικός και πραγματοποίησε 31 συμμετοχές, κρατώντας 14 φορές ανέπαφη την εστία του στα περισσότερα από 2,8 χιλ. λεπτά που έπαιξε.

Κόντρα στο «τριφύλλι» κράτησε ανέπαφη την εστία του στο ματς της League Stage στο ΟΑΚΑ ενώ σε κείνα της ενδιάμεσης φάσης είδε την εστία του να παραβιάζεται δύο φορές στο Ολυμπιακό Στάδιο και μία στην Τσεχία και τις τρεις από τον Ανδρέα Τεττέη.

Στη δε διαδικασία των πέναλτι που ακολούθησε στο Πλζεν απέκρουσε το πέναλτι του Ντάβιντε Καλάμπρια.