Βόλος: Ξεκινούν οι δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών

Ο Βόλος ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής περιόδου για τη στελέχωση των ακαδημιών της.

Ο Βόλος, ο οποίος θα συνεχίζει να αγωνίζεται στα «σαλόνια» της Superleague 1 και την επόμενη σεζόν, γνωστοποίησε το πρωί της Τρίτης (26/05), μέσω ανακοίνωσης, πως το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου από τη Μαγνησία, οι δοκιμές, οι οποίες αφορούν ποδοσφαιριστές γεννημένους τα έτη 2007, 2008 και 2009, θα διεξαχθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 7.00 μ.μ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι είτε βεβαίωση άθλησης από καρδιολόγο, είτε ενεργή κάρτα υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

Η ΠΑΕ Βόλος γνωστοποιεί ότι το τριήμερο 12,13,14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές ποδοσφαιριστών γεννημένων τα έτη 2008, 2009, 2010.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 7.00 μ.μ. και θα διεξαχθούν υπό το βλέμμα και την καθοδήγηση των προπονητών της ΠΑΕ Βόλος.

Ωρα προσέλευσης των νεαρών αθλητών στο Πανθεσσαλικό: 6.00 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, είναι οι ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιριστές να διαθέτουν είτε βεβαίωση άθλησης από καρδιολόγο, είτε ενεργή κάρτα υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Πέμπτη 11/6 στις 3.00 μ.μ., στην ειδική πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ πατώντας ΕΔΩ.