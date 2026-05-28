Η δήλωση του προέδρου του Πανσερραϊκού Τάσου Καζία, ο οποίος εξέφρασε την πίστη του για άμεση επιστροφή στη Super League.

Ο Πανσερραϊκός πλήρωσε τα λάθη του και παρά την προσπάθεια που έκανε στα playouts δεν κατάφερε ν' αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Τάσος Καζίας, ωστόσο, στη δήλωση που έκανε κι αφού δεν πέρασε η πρόταση γι' αναδιάρθρωση, ουσιαστικά έδωσε υπόσχεση ότι η επιστροφή των Σερραίων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου θα είναι άμεση.

Αναλυτικά η δήλωση του Καζία: «Μερικές φορές η ζωή — και το ποδόσφαιρο — σε βγάζουν έξω από αυτό που έχτισες, όχι για να τελειώσει η διαδρομή, αλλά για να επιστρέψεις πιο έτοιμος, πιο δυνατός και πιο σοφός.

Η φετινή σεζόν δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι ονειρευτήκαμε. Κάναμε λάθη, πήραμε δύσκολες αποφάσεις, όμως είχαμε το θάρρος να τα αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε πορεία. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο της προσπάθειας, εκεί που άλλοι θα πετούσαν λευκή πετσέτα. Και παρότι στο τέλος δεν υπήρξε η κατάληξη που όλοι θέλαμε, αυτό που χτίστηκε και η αναγνώριση της μάχης μας, έχει μεγαλύτερη αξία από μια στιγμή απογοήτευσης.

Γιατί αυτή η χρονιά μας έδειξε κάτι πολύ σημαντικό: τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε πραγματικά ενωμένοι!

Είδαμε ένα γήπεδο γεμάτο. Είδαμε έναν κόσμο που δεν εγκατέλειψε. Παλέψαμε μαζί, χέρι-χέρι, στις δύσκολες στιγμές, και αυτή η ενότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμη του Πανσερραϊκού.

Μέσα σε μία "ήττα", πολλές φορές κρύβεται η βάση για μια μεγάλη νίκη που έρχεται.

Και εμείς δεν μάθαμε να τα παρατάμε.

Είμαστε εδώ!

Πιο συνειδητοποιημένοι, πιο δυνατοί και πιο αποφασισμένοι. Η φλόγα είναι αναμμένη.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει, με ισχυρές βάσεις και ένα οικοδόμημα που συνεχώς εξελίσσεται. Και η επιστροφή μας θα είναι άμεση!

ΜΑΖΙ. Όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη, σε αυτόν τον νόμο, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο».