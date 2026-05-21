Ο Ατρόμητος διέλυσε αγωνιστικά τον Πανσερραϊκό σε αναμέτρηση με τον Τσούμπερ να σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ.

Στο Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (6-0) βρήκαν δίχτυα οι Τσούμπερ (4 φορές) και από 1 οι Πνευμονίδης και Τσιλούλης. Οι Περιστεριώτες κατέγραψαν την πιο μεγάλη νίκη της ιστορίας τους στην πρώτη κατηγορία και ενώ ο Ελβετός για πρώτη φορά ever έβαλε 4 γκολ σε έναν αγώνα.