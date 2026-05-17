Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το... δώρο της Κηφισιάς που δεν έχασε (0-0) από τον Αστέρα στην Τρίπολη καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναιτωλικό. Το τελικό 1-1 έστειλε τα... λιοντάρια στην Super League 2 με τους παίκτες του Ζεράρ Σαραγόσα να είναι απαρηγόρητοι.

Με το που τελείωσε η αναμέτρηση έπεσαν στο χορτάρι απογοητευμένοι από τον υποβιβασμό με τους αντιπάλους τους να προσπαθούν να τους δώσουν κουράγιο. Ο Σαραγόσα πήγε όπως και οι παίκτες του προς την πλευρά του κόσμου και τους χειροκρότησε για την συμπαράστασή τους, ενώ από την πλευρά του και ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες και τον προπονητή επιβραβεύοντας την προσπάθεια που έκαναν στα play out εκεί που παραλίγο να κάνουν το μεγάλο θαύμα.