Γνωστό ότι δοκιμάζεται απο τον ΠΑΟΚ έκανε ο Αμαντέους Χάμζο, που αγωνίζεται στην Ισπανία και την Οριχουέλα. Ο νεαρός Σουηδός επιθετικός αναφέρει σε ΜΜΕ της πατρίδας του πως βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ Β.

Πιο συγκεκριμένα ο 16χρονος φορ ανέφερε στο «Fotbolltransfers»: «Ο ΠΑΟΚ με προσκάλεσε για να δω το περιβάλλον και το πως λειτουργεί ο σύλλογος. Αποκομίσαμε πολύ θετικές εντυπώσεις για την ομάδα και είναι σίγουρα είναι ένας σύλλογος που φαίνεται ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ επισκεπτόταν την Ισπανία και με είδε να παίζω ,κάτι που οδήγησε στη συνέχεια σε μια επικοινωνία με τον ατζέντη».

Στην ερώτηση αν πρόκειται να προχωρήσει η μεταγραφή απάντησε: «Υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, τόσο από τη Σουηδία, όσο και από εξωτερικό. Από την Ισπανία, την Ιταλία, και την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έδειξε το πιο ξεκάθαρο και έντονο ενδιαφέρον κι αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ τώρα. Για να δείξω τον καλύτερο μου εαυτό και να γνωρίσω καλύτερα την ομάδα».

Ακόμη αναφέρθηκε και στην πολύ επιτυχημένη σεζόν: «Προσωπικά, πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά για εμένα στην Ισπανία. Στο επίπεδο νέων έχω σημειώσει 12 γκολ και 11 ασίστ, σε 12 αγώνες. Στην πρώτη ομάδα μέχρι στιγμής έχω δύο γκολ και τρεις ασίστ σε τρεις αγώνες. Νιώθω πολύ καλά εδώ».



Το συμβόλαιο του Χάμζο με τη σουηδική ομάδα ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι, όμως όλα δείχνουν πως η υπόθεσή του δύσκολα θα προχωρήσει. Καθώς οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά ΠΑΟΚ δεν έχουν πειστεί πλήρως ώστε να δώσουν το «πράσινο φως».