Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρεται για τον Βίκτορ Παραδά της Αλαβές»
Όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ της AS ο Ολυμπιακός έχει βάλει στη λίστα του τον Βίκτορ Παραδά. Ο 24χρονος αριστερός μπακ της Αλαβές έχει μάλιστα προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων εκτός των Ερυθρολεύκων, καθώς τόσο της Σπαρτάκ Μόσχας όσο και της Θέλτα ενδιαφέρονται για την περίπτωση του.
Η Αλαβές κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga και πλέον η διοίκηση στρέφει την προσοχή της στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Ο νεαρός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες της Αλαβές και τη φετινή σεζόν ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως στόπερ.
Η αξία του στο Transfermarkt έχει πλέον φτάσει τα 2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο μέσα σε έναν χρόνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο περσινός δανεισμός του στη Μιραντές, όπου αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της ομάδας που έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη La Liga. Για αυτόν τον λόγο, η Αλαβές έσπευσε πέρσι να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο έως το 2029.
Σύμφωνα με τη εν λόγω ρεπορτάζ, η Σπαρτάκ Μόσχας, ο Ολυμπιακός και η Θέλτα έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον. O 24χρονος Ισπανός έχει μετρήσει συνολικά 37 εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλαβές.
