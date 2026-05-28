Σύμφωνα με Ισπανικά ΜΜΕ ο Ολυμπιακός έχει βάλει στα ραντάρ του τον 24χρονο μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παραδά.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ της AS ο Ολυμπιακός έχει βάλει στη λίστα του τον Βίκτορ Παραδά. Ο 24χρονος αριστερός μπακ της Αλαβές έχει μάλιστα προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων εκτός των Ερυθρολεύκων, καθώς τόσο της Σπαρτάκ Μόσχας όσο και της Θέλτα ενδιαφέρονται για την περίπτωση του.

Η Αλαβές κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga και πλέον η διοίκηση στρέφει την προσοχή της στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Ο νεαρός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες της Αλαβές και τη φετινή σεζόν ανέβασε σημαντικά τις μετοχές του. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως στόπερ.

Η αξία του στο Transfermarkt έχει πλέον φτάσει τα 2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο μέσα σε έναν χρόνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο περσινός δανεισμός του στη Μιραντές, όπου αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της ομάδας που έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη La Liga. Για αυτόν τον λόγο, η Αλαβές έσπευσε πέρσι να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο έως το 2029.

Σύμφωνα με τη εν λόγω ρεπορτάζ, η Σπαρτάκ Μόσχας, ο Ολυμπιακός και η Θέλτα έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον. O 24χρονος Ισπανός έχει μετρήσει συνολικά 37 εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλαβές.