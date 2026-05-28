Τα ανατριχιαστικά λόγια του Γιάρεμτσουκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Όλα είναι πολύ τρομακτικά...»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκλόνισε με τα λόγια του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των δηλώσεων για την πρόσληψη του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, Αντρέα Μαλντέρα.

Ο Ολυμπιακός και η Λιόν έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι για να διαπραγματευτούν εκ νέου για το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι υπέρ της παραμονής του, τουλάχιστον σε πρώτη φάση στην προετοιμασία.

Ο Ουκρανός φορ μίλησε στα ουκρανικά ΜΜΕ και αναφέρθηκε στην πρόσληψη του Αντρέα Μαλντέρα για την Εθνική Ουκρανίας αλλά και στις δυσκολίες που έχει επιφέρει ο πόλεμος στη χώρα του.

Αναλυτικά:

Για τον Αντρέα Μαλντέρα: «Ναι, το έμαθα από το ίντερνετ. Μίλησα μαζί του, με πήρε τηλέφωνο πίσω και συζητήσαμε. Πιστεύω ότι έχει μεγάλο μέλλον στην εθνική ομάδα, οπότε τον περιμένουμε με χαρά. Ο χρόνος θα δείξει».

Για τις πρώτες εντυπώσεις του: «Νομίζω ότι αυτός είναι ο προπονητής και αυτός πρέπει να αποφασίζει τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Ελπίζω να τα καταφέρει. Του εύχομαι καλή επιτυχία και τον περιμένω με μεγάλη ελπίδα για τη δουλειά που θα κάνουμε μαζί».

Για το τι περιμένει ο νέος προπονητής από εκείνον: «Πρόσφατα μιλήσαμε και μου είπε τι περιμένει από εμένα και τι πρέπει να φέρω στην εθνική ομάδα. Οπότε θα δουλέψουμε για το αποτέλεσμα, για να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους και να φέρουμε καλά αποτελέσματα».

Για την κατάσταση στην Ουκρανία με τον πόλεμο: «Ειλικρινά, όλα αυτά είναι πολύ τρομακτικά. Δεν ξέρω καν τι να πω στους ανθρώπους και στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες. Χθες σχεδόν δεν κοιμηθήκαμε όλη τη νύχτα. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οπότε μπράβο στα παιδιά που βγήκαν και έπαιξαν το παιχνίδι και αυτό ήταν όλο».