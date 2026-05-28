ΑΕΚ: Ο λόγος που δεν κλήθηκε ο Στρακόσια στην Εθνική Αλβανίας
Ο Ρολάντο Μαράν διαδέχθηκε τον Σιλβίνιο στον πάγκο της Εθνικής Αλβανίας και μέσα από τα φιλικά με Ισραήλ και Λουξεμβούργο, θα έχει την ευκαιρία να δει τις επιλογές του ώστε να προετοιμαστεί ενόψει του Nations League.
Ο ίδιος κάλεσε στην αποστολή τον Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ, όχι όμως και τον Θωμά Στρακόσια που αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής ομάδας από το 2017 και από τα βασικά στελέχη της χώρας.
Ωστόσο, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση και πρόκειται για έναν τραυματισμό που αποκόμισε ο Αλβανός τερματοφύλακας από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena.
Εξ ού και ο λόγος που ο Νίκολιτς έδωσε γάντια βασικού στον Μπρινιόλι για τα δύο τελευταία παιχνίδια των Playoffs της Stoiximan Superleague, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μείνει εκτός και από τις επιλογές της Αλβανίας.
