Ο Ρολάντο Μαράν ανακοίνωσε την αποστολή της Αλβανίας για τα φιλικά, έχοντας μέσα τον Πήλιο αλλά αφήνοντας εκτός τον Στρακόσια.

Η Εθνική Αλβανίας έχει μπροστά της δυο φιλικές αναμετρήσεις τον Ιούνιο, με Ισραήλ (3/6) και Λουξεμβούργο (6/6), στο πλαίσιο της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, Ρολάντο Μαράν.

Ο 63χρονος Ιταλός προπονητής που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, θα έχει την ευκαιρία να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα για το ρόστερ του, ενόψει της επόμενης προκριματικής διαδικασίας, καθώς υπενθυμίζουμε πως η γειτονική χώρα δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ.

Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Εκλέκτορας τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Σταύρο Πήλιο, όμως άφησε εκτός αποστολής τον Θωμά Στρακόσια, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη κλήση για τον Πήλιο, που είχε βρεθεί στο ρόστερ και τον περασμένο Μάρτιο.