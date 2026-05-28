Αλβανία: Χωρίς Στρακόσια αλλά με Πήλιο η αποστολή για τα φιλικά
Η Εθνική Αλβανίας έχει μπροστά της δυο φιλικές αναμετρήσεις τον Ιούνιο, με Ισραήλ (3/6) και Λουξεμβούργο (6/6), στο πλαίσιο της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, Ρολάντο Μαράν.
Ο 63χρονος Ιταλός προπονητής που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, θα έχει την ευκαιρία να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα για το ρόστερ του, ενόψει της επόμενης προκριματικής διαδικασίας, καθώς υπενθυμίζουμε πως η γειτονική χώρα δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ.
Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Εκλέκτορας τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Σταύρο Πήλιο, όμως άφησε εκτός αποστολής τον Θωμά Στρακόσια, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη κλήση για τον Πήλιο, που είχε βρεθεί στο ρόστερ και τον περασμένο Μάρτιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.