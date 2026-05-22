Η αποχώρηση του Κοστίνια από το ρόστερ του Ολυμπιακού θα ανοίξει τον δρόμο για έναν συγκεκριμένο αριθμό προσθηκών ως προς την δεξιά πλευρά.

Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μπράιτον (για ένα ποσό στα 13+ εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις αγγλικές πηγές), όπως έχετε διαβάσει σχετικά. Η αποχώρηση αυτή του Κοστίνια - σε μία ακόμα μεταγραφή από τον Ολυμπιακό προς τη Μπράιτον μετά από αυτήν του Κωστούλα - που ιεραρχικά ήταν ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού και ειδικά και με την εκ νέου μετατόπιση του Ροντινέϊ στα άκρα της επίθεσης δημιουργεί ανάγκη για την απόκτηση δύο δεξιών μπακ.

Ενός παίκτη που θα είναι για βασικός και ένας ως μία πολύ καλή εναλλακτική λύση. Σε αυτό να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός - από τον οποίο ενδέχεται να φύγει ο Μπιανκόν που χρησιμοποιούταν ως στόπερ και δεξιός μπακ - θα πάρει και τουλάχιστον έναν αριστερό μπακ (με την πώληση του Ορτέγα σε ευρωπαϊκό σύλλογο να φαντάζει πιο πιθανή από αυτήν του Μπρούνο) σε μία λογική του να μπορεί να σταθεί ως βασικός στο ερυθρόλευκο έμψυχο δυναμικό. Από την εγχώρια αγορά για δεξιά υπάρχει ως στόχος ο Τσάπρας του Λεβαδειακού και για αριστερά αρέσει και ο Βήχος, επίσης παίκτης των Βοιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς την άμυνα του Ολυμπιακού θα αποκτηθούν εκτός απροόπτου 2 γκολκίπερ για να είναι πίσω από τον Τζολάκη. Επίσης θα υπάρχει τουλάχιστον μία προσθήκη κεντρικού αμυντικού.