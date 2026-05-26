Ο Νίκος Αθανασίου με την βοήθεια του Wyscout και του Coach Inside σκιαγραφεί το προπονητικό προφίλ του Γιάκομπ Νέστρουπ που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στη πρόσληψη του έβδομου προπονητή τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο εκλεκτός του Τριφυλλιού είναι ο 38χρονος Δανός, Γιάκουμπ Νέστρουπ. Μέσα από μια διαδικασία συνεντεύξεων, η διοίκηση του συλλόγου επέλεξε τον Σκανδιναβό προπονητή, ο οποίος ήταν εξαρχής ο πρώτος στόχος, ο διακαής πόθος των ανθρώπων του κλαμπ, σε μία shortlist, όπου κανένα από τα άλλα ονόματα δεν είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και ταυτόχρονα κανένα δεν συμπλήρωνε το πακέτο που ήθελαν στους Αθηναίους για να νιώσουν πιο ασφαλείς, να νιώσουν πιο άνετα, πιο σίγουρα με την τελική τους επιλογή.

Τα βασικά πράγματα για τον Νέστρουπ είναι γνωστά και εύκολα στην αναζήτησή τους. Πήρε δύο φορές το νταμπλ στον πάγκο της Κοπεγχάγης (2022/2023, 2024/2025), μία σεζόν τερμάτισε τρίτος(2023/2024) και στη τελευταία του(2025/2026) ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον δανέζικο σύλλογο, όντας στην έβδομη θέση. Στην Ευρώπη μέσα από καλοκαιρινές προκρίσεις στα προκριματικά, οδήγησε την ομάδα στους 16 του Champions League(2023/2024) και στους 16 του Conference (2024/2025).

Η μεγάλη διαφορά με την επιλογή Μπενίτεθ

Πριν μπούμε στην ουσία του σημερινού σημειώματος, αξίζει να σταθούμε στο πόσο διαφορετική είναι η επιλογή του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο, όταν επέλεξε να δώσει στον Ράφα Μπενίτεθ το ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γράφαμε στο σημείωμα εκείνης της εποχής πως ''για το τέλος αφήσαμε κάποια ερωτηματικά, στα οποία μόνο ο χρόνος μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις. Θα αποδειχθεί συμβατό το game model του σε έναν Παναθηναϊκό που στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να κυριαρχεί στο 70% των παιχνιδιών της κανονικής διάρκειας για να φτάνει στη νίκη, άρα και στην διεκδίκηση του τίτλου στα play offs; Θα αποδειχθεί μία κακή παρένθεση η παρουσία του Μπενίτεθ στη Νταλιάν, την Έβερτον και την Θέλτα, όπου από το 2017 μέχρι και σήμερα δεν κατάφερε να γίνει επιδραστικές σε αυτές τις ομάδες; Και πάνω από όλα αν αυτή η δίψα, η όρεξη και η φλόγα που ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη του, θα είναι εκεί, παρούσα καθημερινά για να μπορέσει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για το δικό του αλλά και το restart του συλλόγου'';

Το ποδόσφαιρο του Ράφα αποδείχθηκε απόλυτα ασύμβατο και οι δείκτες απόδοσης του Τριφυλλιού ήταν πέρα για πέρα απογοητευτικοί, η κατάληξη ήταν η ίδια με τις ομάδες που αναφέρθηκαν για να προκύψει μια λίστα με έξι σύντομες απολύσεις και σε κανένα σημείο, με κανέναν ποδοσφαιρικό τρόπο και επιχείρημα, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η άποψη πως κατάφερε να έχει την παραμικρή θετική επιρροή σε βάθος χρόνου πάνω στο σύνολο. Κακή επιλογή στη θεωρία, κακή επιλογή και στη πράξη.

Στον αντίποδα και χωρίς κανείς να μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία, ο Γιάκομπ Νέστρουπ τικάρει πολλά από τα κουτάκια κριτηρίων για έναν προπονητή του Παναθηναϊκού. Το αγωνιστικό του μοντέλο είναι απόλυτα συμβατό με ομάδα πρωταθλητισμού, είναι φιλόδοξος, διψασμένος και έτοιμος να χρησιμοποιήσει τον σύλλογο ως σκαλοπάτι για ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα οποία ήδη εργάζονται ή εργάστηκαν συμπατριώτες του(Χιούλμαντ στη Λεβερκούζεν, Φρανκ σε Μπρέντφορντ και Τότεναμ), έχει κάνει πρόσφατα πρωταθλητισμό και μάλιστα με επιτυχία ενώ μέσα από την προπονητική του μεθολογία έχει εξελίξει, βελτιώσει και αναδείξει σε πρωταγωνιστές, παίκτες U23, απογειώνοντας την χρηματιστηριακή τους αξία.

Ποιός είναι ο προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ;

Στο σημερινό blog, με την βοήθεια του Wyscout αλλά και του CoachInside που αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα αξιολόγησης προπονητών, θα σκιαγραφήσουμε το προφίλ του Δανού κόουτς και παράλληλα θα παραθέσουμε πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του στη Κοπεγχάγη και την Βίμποργκ, ώστε να ολοκληρωθεί ένα παζλ παρουσίασής του. Ποιά είναι η αγαπημένη του διάταξη; Ποιό είναι το αγωνιστικό του μοντέλο; Τι κάνουν οι ομάδες του με την μπάλα στα πόδια και τι χωρίς αυτή; Τι δείχνουν τα γκολ που σκοράρει και που δέχεται και πόσο πιεστικές ήταν οι εκδόσεις που είχαν την υπογραφή του; Πόσο καλός είναι στη προετοιμασία και τη διαχείριση των παιχνιδιών, ποιά είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία των ομάδων του; Πάμε να τα δούμε...

Το αγωνιστικό του μοντέλο

Ο Νέστρουπ προτιμά την διάταξη 4-3-3, χωρίς να είναι δογματικός. Προσαρμοζόμενος στις συνθήκες και τις καταστάσεις έχει επιλέξει και 4-4-2 και 4-1-4-1 αλλά και διατάξεις με τριάδα στην άμυνα. Οι διατάξεις φυσικά το μόνο που μπορούν να μας απαντήσουν για έναν προπονητή είναι η ευελιξία τους πάνω στο κομμάτι αυτό και τίποτα παραπάνω όσον αφορά την αγωνιστική τους ταυτότητα. Πάμε στα σημαντικά, λοιπόν.

Στο κομμάτι με την μπάλα στα πόδια, ο Νέστρουπ απαιτεί ένα κάθετο παιχνίδι ανάπτυξης, στο οποίο ο ρόλος του τερματοφύλακα είναι κομβικός, καθώς αποτελεί τον παίκτη που δημιουργεί καταστάσεις υπεραριθμίας κατά την διάρκεια του build up. Το παιχνίδι του Νέστρουπ χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά κατοχής της μπάλας, τα οποία του επιτρέπουν να ελέγχει το παιχνίδι, να κυριαρχεί και να φτάνει στις νίκες.

Στις τρεις ολοκληρωμένες του σεζόν στη Κοπεγχάγη:

2024/2025: 55%

2023/2024: 54%

2022/2023: 56%

Στο κομμάτι του progression και του finishing, δηλαδή στη δεύτερη και την τρίτη φάση της επιθετικής ανάπτυξης μετά το build up, προτιμά μέσα από τις τοποθετήσεις των παικτών του(positional play) να βάζει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και έπειτα με άμεσες συνεργασίες και συνδυαστικό ποδόσφαιρο να αναζητά το γκολ. Συχνά ο κεντρικός του επιθετικός έχει τον ρόλο του false nine, δηλαδή του στράικερ εκείνου που θα κατέβει πιο χαμηλά στο γήπεδο, θα λειτουργήσει ως playmaker και θα ανοίξει χώρους και διαδρόμους για τους εξτρέμ ή τον δεύτερο επιθετικό.

Το 4-3-3 γίνεται 3-2-5 σε φάση επίθεσης, με τους ακραίους μπακ να δίνουν το πλάτος και τους εξτρέμ, να κλείνουν προς τα μέσα.

Πως λειτουργούν οι ομάδες του όταν δεν έχουν την μπάλα; Η φιλοσοφία του Νέστρουπ είναι αρκετά aggressive. Στο χτίσιμο των επιθέσεων του αντιπάλου τοποθετεί την ομάδα του σε ένα mid-high block και η πίεση ξεκινά όταν η μπάλα περνά στην αρχή του μεσαίου τρίτου του αγωνιστικού χώρου.

Μόλις ο αντίπαλος αναγκαστεί να παίξει την μπάλα προς τα πίσω, τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός της επιθετικής πίεσης με στόχο την επανάκτηση της μπάλας και την απειλή της αντίπαλης εστίας. Συνήθως επιλέγει να ''μπλοκάρει'' τον άξονα και να δημιουργεί παγίδες στα άκρα, οδηγώντας τον αντίπαλο σε άβολους χώρους και καταστάσεις.

Όταν η μπάλα χάνεται, δεν υπάρχει οπισθοχώρηση και τοποθέτηση στις γραμμές αλλά προσπάθεια για άμεση επανάκτησής της μέσα από το counterpress.

Τα δυνατά και αδύναμα σημεία των ομάδων του

Μέσα από μία ανάλυση των τερμάτων που έχουν δεχθεί(116) κι εκείνων που έχουν σκοράρει οι ομάδες του(188) από το 2021 μέχρι και σήμερα, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

Γκολ από κατοχή: 41.49%

Γκολ από στατικές: 17.55%

Γκολ από δεύτερες μπάλες: 11.70%

Γκολ από επιθετικό transition: 29.26%

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα σύνολά του ποντάρουν πάρα πολλά στη φάση της κατοχής, στη κυκλοφορία της μπάλας, στις καλές τοποθετήσεις και στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δευτερευόντως στο επιθετικό transition.

Όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι:

Γκολ από κατοχή: 21.55%

Γκολ από στατικές: 31.03%

Γκολ από δεύτερες μπάλες: 15.52%

Γκολ από αμυντικό transition: 31.90%

Είναι υψηλό το ποσοστό των τερμάτων που δέχεται από στατικές φάσεις, είναι σχεδόν στο 1/3 και χρήζει βελτίωσης αλλά τα περισσότερα γκολ έρχονται από καταστάσεις αμυντικού transition, εκεί όπου οι ομάδες του είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανασταλτική τους λειτουργία.

Το πρωτάθλημα της Δανίας που μοιάζει αρκετά με το γερμανικό όσον αφορά την φύση και την ποδοσφαιρική του ιδιοσυγκρασία, όπου το όμορφο ποδόσφαιρο και το θέαμα είναι πάνω από το αποτέλεσμα, μπορεί να ''οδηγήσει'' σε ομάδες που είναι ικανότερες επιθετικά παρά αμυντικά, ωστόσο, τούτο το κομμάτι επειδή εμφανίζεται και σε παιχνίδια ευρωπαϊκά, είναι ένα αντικείμενο προς βελτίωση, στην εποχή που έρχεται στον Παναθηναϊκό.

Από τον δείκτη των xGoals παρατηρούμε ομάδες με εξαιρετική δημιουργία που πλησιάζουν τα δύο προσδοκώμενα γκολ ανά παιχνίδι αλλά και ομάδες που προσφέρουν αρκετά στους αντιπάλους κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων.

2022/2023: xGoals: 1.95-1.22

2023/2024: xGoals: 1.98-1.28

2024/2025: xGoals: 1.87-1.06

Βέβαια και στις τρεις ολοκληρωμένες του σεζόν στο δανέζικο πρωτάθλημα, η Κοπεγχάγη είχε είτε την καλύτερη είτε την δεύτερη καλύτερη άμυνα της Λίγκας, ένα πρωτάθλημα που όπως προαναφέραμε εκ φύσεως είναι πολύ επιθετικό.

2022-2023 Άαρχους 1.13xGa, Κοπεγχάγη 1.22xGa

2023-2024 Μπρόντμπι 1.26xGa, Κοπεγχάγη 1.32xGa

2024-2025 Κοπεγχάγη 1.06xGa, Άαρχους 1.30xGa



Τι δείχνουν οι δείκτες του;

Το CoachInside, η πλατφόρμα για προπονητές, με την οποία συνεργάζονται οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, έχει δημιουργήσει μέσα από τα δεδομένα των παιχνιδιών των τεχνικών, δείκτες αξιολόγησης που έχουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Οι δείκτες είναι οι εξής: Expectation, Development, Tactical, Change, Age, Constant. Προσδοκίες βάσει των οικονομικών πόρων, Aνάπτυξη, Τακτική, Αλλαγή, Ηλικία, Διάρκεια. Από το 1 έως το 10, λοιπόν, ο Νέστρουπ:

Αξιολογείται με 6.1 στο κομμάτι των προσδοκιών με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Overperfoming.

Αξιολογείται με 4.3 στο κομμάτι της ανάπτυξης από χρονιά σε χρονιά, με τον δείκτη του να έχει επηρεαστεί αρκετά από την τελευταία του χρονιά στη Κοπεγχάγη, όπου αρκετοί βασικοί πωλήθηκαν και τα κενά τους δεν αναπληρώθηκαν.

Στο κομμάτι της τακτικής κατά 55% επιλέγει την ίδια διάταξη, το 4-3-3, όπως αναφέραμε και παραπάνω αλλά υπάρχει κι ένα 45%, σημαντικό κομμάτι, στο οποίο τροποποιεί την διάταξή του.

Στις αλλαγές υπάρχει κι εδώ πολύ θετικός συντελεστής, καθώς βρίσκεται στο 7.9! Δηλαδή το σκορ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού βελτιώνεται για την ομάδα του μέσα από τις αλλαγές σε πολλές αναμετρήσεις, δείγμα της επιδραστικότητάς του από τον πάγκο.

Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών που χρησιμοποιεί βρίσκεται στα 25.6 έτη, δείγμα της εμπιστοσύνης που προσφέρει σε νεαρούς παίκτες.

Στο κομμάτι των αρχικών επιλογών μέσα από την ενδεκάδα που οδηγεί σε νίκες βρίσκεται στο 44%.

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του Τύπου

Ο Νέστρουπ στα αποδυτήρια των ομάδων του συμπεριφέρεται με απόλυτο επαγγελματισμό, απόλυτη ειλικρίνεια και αρκετές φορές σκληρό τρόπο, ζητώντας πάντα το καλύτερο και το τέλειο σε επίπεδα προσπάθειας στη καθημερινότητα. Δεν θα γίνει ''φίλος'' με τους παίκτες παρά το νεαρό της ηλικίας του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η πόρτα του είναι κλειστή για τους ποδοσφαιριστές του σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι σε ανθρώπινο επίπεδο. Aν του κάνεις την ''δουλειά'' παίζεις, αν όχι, δεν πρόκειται να σου χαριστεί, όπως και αν λέγεσαι, όσο μεγάλο κι αν είναι το συμβόλαιό σου. Όσον αφορά τον Τύπο είναι εξωστρεφής, εξηγεί ποδοσφαιρικά τα πράγματα και ακόμη κι όταν δεν τον ''συμφέρει'', θα αναδείξει τα κακώς κείμενα της ομάδας του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη και αν έχει επικρατήσει στα ενενήντα λεπτά.

Στήριξη δεν σημαίνει μεταγραφές αλλά δημιουργία ιδανικού περιβάλλοντος

Αντί επιλόγου: Η δουλειά του Παναθηναϊκού δεν είναι μόνο ''να του κάνει μεταγραφές''. Αυτά γίνονται κάθε χρόνο, έγιναν και επί Αλόνσο και επί Μπενίτεθ για παράδειγμα. Είναι σημαντικό αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την στήριξη του προπονητή από τον οργανισμό. Αυτή θα έρθει μόνο μέσα από την δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα οδηγήσει τον Νέστρουπ να γίνεται ακόμη καλύτερος στην Αθήνα, να τον βοηθήσει ο οργανισμός μέσα από την καθημερινότητα για να φτάσει στην επιτυχία. Tι σημαίνουν όλα αυτά; Πρωταθληματικό ιατρικό επιτελείο και διαδικασίες, πρωταθληματικό κομμάτι στο perfomance, τοπ αποκατάσταση, τοπ ψυχολογική στήριξη στους ποδοσφαιριστές, σωστή επικοινωνία της δουλειάς του προς τον Τύπο. Λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες...