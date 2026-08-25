Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» στην League Phase του Κυπέλλου
Ημέρα κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου η σημερινή, με τον Παναθηναϊκό, όπως και οι άλλες ομάδες, να μαθαίνει όχι μόνο τους αντιπάλους, αλλά και το πρόγραμμα. Οι «πράσινοι» ξεκινάνε αντιμετωπίζοντας εκτός; έδρας την Κηφισιά.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
ρεπό
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός – Άρης
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
League Phase:
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
Ο τρόπος διεξαγωγής
Οι 16 ομάδες (11 από τα προκριματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν τα εξής με αυτή τη σειρά:
Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Η καλύτερη επίθεση
Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας
Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.
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