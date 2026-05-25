Ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία του ΠΑΟΚ τη σεζόν που τελείωσει.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μία σεζόν χωρίς τίτλο και φυσικά αυτό είναι αποτυχία.

Η ομάδα στα 100 χρόνια της δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ηττήθηκε στο Κύπελλο και επιπλέον έχασε και τη δεύτερη θέση που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ, λοιπόν, ο οποίος λόγω τραυματισμού ουσιαστικά δεν βοήθησε στο δεύτερο μισό, στον απολογισμό που έκανε χαρακτήρισε απογοητευτική τη σεζόν. Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια. Παρ’ όλα αυτά, ήταν πάντα τιμή μου να φοράω αυτά τα χρώματα και έδινα πάντοτε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο».