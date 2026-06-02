Η Γκάνα ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ, με τον Αμπντούλχ Ραχμάν Μπάμπα του ΠΑΟΚ να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.

Η μία μετά την άλλη, οι χώρες που μετέχουν στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο γνωστοποιούν τις αποστολές τους για τον θεσμό, με την Γκάνα να είναι μία εκ των τελευταίων που του έπραξαν.

Σε αυτήν ξεχωρίζει ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα του ΠΑΟΚ, με τον Ντέρικ Λούκασεν της Πάφου να καλείται και αυτός, λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο του με τα Μαύρα Αστέρια. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή εντοπίζονται και μεγάλα ονόματα όπως ο Τόμας Παρτέι, ο Αντουάν Σεμένιο και ο Τζόρνταν Αγιού.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε, Λόρενς Άτι-Ζίγκι, Τζόζεφ Ανάνγκ

Αμυντικοί: Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, Γκίντεον Μενσά, Μάρβιν Σενάγια, Αλιντού Σέιντου, Αμπντούλ Μουμίν, Τζερόμ Οπόκου, Τζόνας Αντζετεΐ, Κότζο Οπόνγκ Πεπρά, Ντέρικ Λούκασεν

Μέσοι: Ελίσα Οβούσου, Τόμας Παρτέι, Κουάσι Σίμπο, Ογκουστίν Μποάκιε, Κάλεμπ Γιρένκι, Αμπντούλ Φατάου Ισαχάκου, Καμάλ Ντιν Σουλεμάνα

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπόνσου Μπάα, Έρνεστ Νουαμά, Αντουάν Σεμένιο, Μπράντον Τόμας-Ασάντε, Πρινς Κουαμπένα Άντου, Ινιάκι Γουίλιαμς, Τζόρνταν Αγιού