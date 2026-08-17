Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ηρακλής - Volos Elabet και το ματς της Σάκκαρη με τη Σβιόντεκ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τη αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Ίγκα Σβιόντεκ για τον 3ο γύρο του Cincinnati Open. Οι δύο τενίστριες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 18:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 6.
Αμέσως μετά, στις 21:00 ακολουθεί το Ηρακλής - Volos Elabet για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά στον ΣΚΑΪ.
Τέλος, στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Κάσα Πία στο πλαίσιο του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Σέντρα στις 22:15, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Σβιόντεκ - Σάκκαρη (18:00, Nova Sports 6)
- Ηρακλής - Volos Elabet (21:00, ΣΚΑΪ)
- Κάσα Πία - Μπενφίκα (22:15, Cosmote Sport 2)
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