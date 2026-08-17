Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ηρακλής - Volos Elabet και το ματς της Σάκκαρη με τη Σβιόντεκ

Επιμέλεια:  Βασιλική Μπαρτζιώτη
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ηρακλής - Volos Elabet και το ματς της Σάκκαρη με τη Σβιόντεκ

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Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Ηρακλής - Volos Elabet για το Κύπελλο Ελλάδας και τη «μάχη» της Σάκκαρη με την Σβιόντεκ στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τη αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Ίγκα Σβιόντεκ για τον 3ο γύρο του Cincinnati Open. Οι δύο τενίστριες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 18:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 6.

Αμέσως μετά, στις 21:00 ακολουθεί το Ηρακλής - Volos Elabet για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά στον ΣΚΑΪ.

Τέλος, στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Κάσα Πία στο πλαίσιο του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Σέντρα στις 22:15, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

  • Σβιόντεκ - Σάκκαρη (18:00, Nova Sports 6)
  • Ηρακλής - Volos Elabet (21:00, ΣΚΑΪ)
  • Κάσα Πία - Μπενφίκα (22:15, Cosmote Sport 2)
     

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