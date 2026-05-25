Βόλος: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο ο Κάργας

Βόλος: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο ο Κάργας

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Βόλος: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο ο Κάργας

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάννης Κάργας συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Βόλο.

Στον Βόλο για δύο ακόμα χρόνια θα αγωνίζεται ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Μαγνησίας. Ο 31χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός επέστρεψε στην Ελλάδα από την Ανόρθωση το περασμένο καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν ήταν βασικός για τον Βόλο φτάνοντας τις 29 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε κι ένα τέρμα στα περισσότερα από 2,4 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου της με τον Γιάννη Κάργα.

Δείτε Επίσης

Βόλος: Ο Μαρτίνες επιστρέφει στην Ιντεπεντιέντε
image

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, παραμένοντας στο δυναμικό του Βόλου μέχρι τον Ιούνιο του 2028».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα