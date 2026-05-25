Ο Γιάννης Κάργας συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Βόλο.

Στον Βόλο για δύο ακόμα χρόνια θα αγωνίζεται ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Μαγνησίας. Ο 31χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός επέστρεψε στην Ελλάδα από την Ανόρθωση το περασμένο καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν ήταν βασικός για τον Βόλο φτάνοντας τις 29 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε κι ένα τέρμα στα περισσότερα από 2,4 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου της με τον Γιάννη Κάργα.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, παραμένοντας στο δυναμικό του Βόλου μέχρι τον Ιούνιο του 2028».