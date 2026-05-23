Στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι Τάτα Μαρτίνες δεν θα μείνει στον Βόλο και θα γυρίσει στην Ιντεπεντιέντε.

Ο Νταβίντ «Τάτα» Μαρτίνες είχε μία καλή σεζόν στον Βόλο, αλλά δεν θα μείνει στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 22χρονος (14/6/2004) Αργεντινός μέσος, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην πατρίδα του, δεν θ' αποκτηθεί από τον Βόλο και θα επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε με την οποία έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα τονίζουν στην Αργεντινή, ο οποίος σε 22 ματς με τον Βόλο είχε 2 γκολ (το ένα στη νίκη επί του ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική) και 1 ασίστ.

«Έπειτα από αρκετούς μήνες στην Ευρώπη, ένας παίκτης που προήλθε από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε πρόκειται να επιστρέψει στον σύλλογο στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Στο DLCRadio επιβεβαιώθηκε ότι ο Βόλος στην Ελλάδα αποφάσισε να μην ασκήσει την οψιόν αγοράς του «Τάτα» Μαρτίνες. Ως εκ τούτου, ο νεαρός μέσος θα πρέπει να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, μόλις λήξει ο δανεισμός του.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη παρουσία του στην Ιντεπεντιέντε δεν είναι εγγυημένη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν θα είναι το συμβόλαιο, καθώς οι παίκτες που δανείζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους συχνά επιστρέφουν με μισθό που συνδέεται με τον χρόνο τους εκεί. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσό για έναν παίκτη που, προς το παρόν, δεν αποτελεί προτεραιότητα στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Γκουστάβο Κιντέρος έχει επιλογές σε αυτή τη θέση. Ο Ιβάν Μαρκόνε εξακολουθεί να είναι βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή και ο Ροντρίγκο Φερνάντες Σέντρες είναι επίσης μια επιλογή.

Επομένως, μια άλλη βασική πτυχή θα είναι η κατανόηση της τακτικής απόφασης του προπονητή. Μένει να δούμε αν ο Κιντέρος θεωρεί τον μέσο, ​​προϊόν της ακαδημίας νέων του συλλόγου, χρήσιμο ή αν θα προσπαθήσει ξανά να τον δώσει στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου».