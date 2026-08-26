Ο Βόλος Elabet και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Αχιλλέας Μπέος δεν άφησαν αναπάντητη την κίνηση του Στέφανου Κουμπαράκη.

Ο Δήμαρχος του Βόλου με δήλωσή του είχε επιτεθεί στον Έλληνα διαιτητή, τονίζοντας ότι το πέναλτι στο ματς με τον ΟΦΗ δεν θα το έδινε ούτε ο μεγαλομέτοχος των Κρητικών Μιχάλης Μπούσης.

Ο Κουμπαράκης στην τοποθέτηση του Μπέου απάντησε με εξώδικο. Επίσημα απάντησε στον διαιτητή και ο ισχυρός άνδρας του Βόλου Elabet, ενώ η πλευρά του Μπέου προχώρησε και στην εξής διαρροή για το εξώδικο του Έλληνα ρέφερι: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης».