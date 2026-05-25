Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή της, Άγγελο Χαριστέα.

Οι εξελίξεις τρέχουν στην Κηφισιά ενόψει της τρίτης σεζόν της ομάδας στη Stoiximan Super League. Μετά την αποχώρηση του Άγγελου Μπασινά και την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο, για την οποία διαβάσατε στο ρεπορτάζ του Gazzetta, το νεότερο που προέκυψε στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι το τέλος της συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα.

Ο Legend της Εθνικής του 2004 διαδέχτηκε τον Στέφανο Κοτσόλη τον περασμένο Νοέμβριο ως τεχνικός διευθυντής και έπειτα από ένα εξάμηνο οι δυο πλευρούν ακολουθούν χωριστούς δρόμους.

Φυσικά, όπως είναι αυτονόητος, ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Χρήστος Πρίτσας, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία για την διάδοχη κατάσταση και παράλληλα θα προχωρήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός, αναφορικά με τις ανανεώσεις και τις μεταγραφές της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος εκτελούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε, τον επαγγελματισμό και το ήθος του.

Πρεσβεύοντας μέχρι κεραίας τις αξίες της Κηφισιάς, ο Άγγελος Χαριστέας επιβεβαίωσε όλα όσα ήδη γνωρίζαμε για εκείνον, αφού εργάστηκε με προσήλωση και απόλυτη αφοσίωση με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Κηφισιάς, όπως κι έγινε.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Για όλους στον σύλλογο αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία με μια τόσο σημαντική και μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!».