Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πολύ καλά τον Ουνάι Λόπεθ και είναι υπέρ της απόκτησής του
Για τον Ουνάι Λόπεθ είχατε διαβάσει σχετικά πρώτα στο Gazzetta και πάντα σε σχέση με το ερυθρόλευκο ενδιαφέρον. Ο έμπειρος χαφ της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο είναι ένας παίκτης τον οποίο ξέρει πολύ καλά ο κόουτς Μεντιλίμπαρ.
Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο έμπειρος τεχνικός των Πειραιωτών είναι υπέρ της απόκτησης του 30χρονου μέσου. Ο Λόπεθ που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι έχει ένα συμβόλαιο που εκπνέει με τη Ράγιο και γενικά έχει ζήτηση και στην χώρα του αλλά και εκτός αυτής. Ο ίδιος σε δηλώσεις του πάντως έχει τονίσει ότι δεν θα ασχοληθεί με το μέλλον του πριν τον τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.
Από πλευράς Ολυμπιακού πάντως δεν αποκλείεται να υπάρξει κίνηση για τον παίκτη στο προσεχές διάστημα. Ο Λόπεθ με την φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει 221 αγώνες με 10 γκολ και 15 ασίστ.
