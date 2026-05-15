Η πλευρά του Ρομπέρτο Περέιρα θα μιλήσει με την ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση που θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του Αργεντινού χαφ.

Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα προκειμένου να παρθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα.

Το συμβόλαιο του 35χρονου Αργεντινού μέσου ολοκληρώνεται, ωστόσο το ζήτημα της παραμονής του παραμένει ανοικτό και πολλά θα κριθούν από τις επαφές που θα έχει στην Αθήνα η πλευρά του παίκτη με την ΑΕΚ σύντομα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, την ερχόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Περέιρα έχουν στο πλάνο να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να κουβεντιάσουν με την ΑΕΚ την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην ομάδα από τη στιγμή που η σεζόν ολοκληρώθηκε.

Αυτά πηγάζουν από το περιβάλλον του έμπειρου Αργεντινού χαφ σε μια συνάντηση όπου είναι σημαντικό να συζητηθεί ο ρόλος του στο ρόστερ και φυσικά το οικονομικό κομμάτι. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο «Τούκου» είχε υπογράψει πριν δύο χρόνια με απολαβές 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ποιες οι σκέψεις της ΑΕΚ για τον Περέιρα

Στην ΑΕΚ θα ήταν θετικοί να τον κρατήσουν με ένα γενναίο... ψαλίδι κοντά και άνω των 50% των ετήσιων αποδοχών του. Κοινώς ίσως η κουβέντα έφτανε τις 750.000 ευρώ και ίσως να γράφουμε και μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι κιτρινόμαυροι.

Τη φετινή σεζόν ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε εμπράκτως την εμπιστοσύνη του στην ποιότητα και στην εμπειρία του Περέιρα. Αρχικά στο ξεκίνημα της χρονιάς στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά και μετά τους τραυματισμούς που είχε τώρα στην τελική ευθεία της σεζόν, με τη συμμετοχή του στα κρίσιμα ματς των play offs για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Περέιρα θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και το τελευταίο όνομα με το οποίο η ΑΕΚ θα έχει επαφές ενόψει της ολοκλήρωσης του συμβολαίου του καθώς στις άλλες περιπτώσεις όπως αυτές των Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο και αμφότεροι αναμένεται να αποχωρήσουν, με τον πρώτο να επιστρέφει στην Μπεσίκτας από τον δανεισμό του.

Τη φετινή σεζόν ο Περέιρα μετράει 21 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας συνολικά 51 εμφανίσεις με την ΑΕΚ την τελευταία διετία που αγωνίζεται στην ομάδα.