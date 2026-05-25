ΑΕΚ: Στα ραντάρ της Μίλαν ο Μουκουντί λένε στο εξωτερικό
Η ιταλική ιστοσελίδα «pianetamilan» αναπαράγει ένα δημοσίευμα του Transferfeed το οποίο αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Μίλαν για την περίπτωση του Αρόλντ Μουκουντί της ΑΕΚ.
Ο 28χρονος Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός ήταν από τους «πυλώνες» της «Ένωσης» στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ενώ είναι... δεμένος μαζί της μ' ένα συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2029.
Η Μίλαν τον εξετάζει ως μία φθηνή επιλογή που θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες λύσεις για την άμυνά της, αν και προφανώς αποτελεί κομμάτι μίας ευρύτερης λίστας επιλογών και δεν παίζει μόνος του ακόμα και για τη συμπληρωματική θέση που προορίζεται.
Εκείνος ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν έχοντας 42 συμμετοχές και σκοράροντας και τρία γκολ στα περισσότερα από 3.700 λεπτά που πάτησε χορτάρι.
