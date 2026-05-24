ΠΑΟΚ:Ο Μπάνκου ήταν στόχος, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε
Ο Νίκουσορ Μπάνκου είναι παίκτης σύμβολο για την Κραϊόβα. Ο 33χρονος Ρουμάνος αριστερός μπακ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος στο παρελθόν έφτασε μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει στην πρωταθλήτρια Ρουμανίας 434 ματς με 31 γκολ και 63 ασίστ, τη σεζόν που πέρασε αντιμετώπισε την ΑΕΚ για το Conference League. Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, λοιπόν, ο Μιχάι Ροτάρου, σε συνέντευξή του στη Fanatik, υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 2-3 προτάσεις στο παρελθόν, χωρίς να λέει το πότε ακριβώς, για τον Μπάνκου, αλλά η μεταγραφή δεν υλοποιήθηκε.
Αναλυτικά όσα είπε: «Δυστυχώς, ήταν δικό μου λάθος που έμεινε εδώ. Νομίζω ότι η πρώτη προσφορά που είχα ήταν από τη Φέγενορντ γι' αυτόν, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη την εποχή ήταν ένας νεαρός παίκτης, ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης. Θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα, αλλά έμεινε.
Δείτε Επίσης
Υπήρχαν 2-3 ακόμη προσφορές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις σχετικά με τη δομή της μεταγραφής. Κατά κάποιο τρόπο, έκανα λάθος απέναντί του εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν έκανα λάθος με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Αν έρθει τώρα μια προσφορά, η απόφασή του θα έχει σημασία.
Είναι ο αρχηγός μας και αυτόματα ο αρχηγός είναι ένα σύμβολο, αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο του συλλόγου. Νομίζω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος στην εθνική ομάδα που είναι σίγουρος για τη θέση του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας».
