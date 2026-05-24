Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκουσορ Μπάνκου.

Ο Νίκουσορ Μπάνκου είναι παίκτης σύμβολο για την Κραϊόβα. Ο 33χρονος Ρουμάνος αριστερός μπακ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος στο παρελθόν έφτασε μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει στην πρωταθλήτρια Ρουμανίας 434 ματς με 31 γκολ και 63 ασίστ, τη σεζόν που πέρασε αντιμετώπισε την ΑΕΚ για το Conference League. Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, λοιπόν, ο Μιχάι Ροτάρου, σε συνέντευξή του στη Fanatik, υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 2-3 προτάσεις στο παρελθόν, χωρίς να λέει το πότε ακριβώς, για τον Μπάνκου, αλλά η μεταγραφή δεν υλοποιήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δυστυχώς, ήταν δικό μου λάθος που έμεινε εδώ. Νομίζω ότι η πρώτη προσφορά που είχα ήταν από τη Φέγενορντ γι' αυτόν, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη την εποχή ήταν ένας νεαρός παίκτης, ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης. Θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα, αλλά έμεινε.

Υπήρχαν 2-3 ακόμη προσφορές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις σχετικά με τη δομή της μεταγραφής. Κατά κάποιο τρόπο, έκανα λάθος απέναντί ​​του εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν έκανα λάθος με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Αν έρθει τώρα μια προσφορά, η απόφασή του θα έχει σημασία.

Είναι ο αρχηγός μας και αυτόματα ο αρχηγός είναι ένα σύμβολο, αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο του συλλόγου. Νομίζω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος στην εθνική ομάδα που είναι σίγουρος για τη θέση του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας».

