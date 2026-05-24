Στρεφέτσα: «Ευκαιρία για μένα η Πάρμα, παιδικό μου όνειρο η συμμετοχή στο Champions League»

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Serie A στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στην εμπειρία του στη Πάρμα, αλλά και στον Ολυμπιακό.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες για τη Πάρμα στο δεύτερο μισό της σεζον, ήταν αδιαμφισβήτητα ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, ο οποίος έφτασε τον Γενάρη στον ιταλικό σύλλογο, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και συνέβαλε τα μέγιστα στην άνετη παραμονή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της σεζόν στη Serie A λοιπόν, o Βραζιλιάνος εξτρέμ παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της λίγκας στο YouTube, όπου μίλησε για τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League με τη φανέλα των Πειραιωτών, αλλά και για την ατμόσφαιρα που βρήκε στην Πάρμα, η οποία τον βοήθησε να «ανέβει» αγωνιστικά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο 29χρόνος επιθετικός:

Για τη συμμετοχή του στο Champions League με τη φανέλα του Ολυμπιακού

«Ήταν το πιο όμορφο πράγμα ως ποδοσφαιριστής, πάντα ονειρευόμουν να παίξω στο Champions League. Το να παίζω απέναντι σε πρωταθλητές της Ρεάλ , της Μπαρτσελόνα και της Άρσεναλ ήταν πραγματικά όμορφο. Ήταν μεγάλη συγκίνηση να αγωνιστώ στο Champions League απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, ήταν όνειρό μου από παιδί και το να το πραγματοποιήσω ήταν κάτι πολύ όμορφο. Θέλω ακόμα το Champions League και να πετύχω ένα γκολ, έχω κάνει μόνο ασίστ αλλά μου λείπει το γκολ, ελπίζω να μπορέσω να κάνω ακόμη πολλά παιχνίδια για να σκοράρω».

Για τη μετακίνηση του στην Πάρμα τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

«Ήταν μια ευκαιρία, δεν έπαιζα πολύ. Όταν δέχτηκα την κλήση της Πάρμα, λίγες μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δέχτηκα γιατί ήθελα να παίζω, είναι φυσιολογικό στα 29 μου χρόνια. Ήξερα ότι μπορούσα να έρθω εδώ, να βοηθήσω την Πάρμα και εκείνοι να βοηθήσουν εμένα. Ήταν κάτι πολύ γρήγορο και ήταν αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, ήταν κάτι πολύ θετικό για μένα».

Για την ατμόσφαιρα που συνάντησε στην Πάρμα

«Βρήκα μια ήρεμη κατάσταση, τα παιδιά ήταν ήρεμα, συνειδητοποιούσαν τη δύναμη της ομάδας, βρήκα μια όμορφη οικογένεια. Μπήκα αμέσως στους μηχανισμούς της ομάδας. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο, στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες, ένιωθα ακόμα παιδί ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους σε ηλικία παίκτες. Είναι ένα γκρουπ με πολύ άξια παιδιά, ήρεμα, με βοήθησαν να προσαρμοστώ και χάρηκα πολύ που βρήκα αυτή την οικογένεια».

Για τη διαχείριση που κάνει ο προπονητής του

«Είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει κανέναν πίσω, του αρέσει να δουλεύει με όλο το γκρουπ. Είναι απαιτητικός, θέλει πάντα δουλειά, είναι συνεχώς συγκεντρωμένος και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι πολύ καλός και πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Κάναμε όσα μας ζήτησε και τα κάναμε καλά, ήταν πολύ καλός στο να διαβάζει τις στιγμές. Κατάλαβε τι μπορούσε να κάνει η ομάδα και το εφάρμοσε. Το να έχεις έναν νεαρό προπονητή είναι ακόμη καλύτερο, καταλαβαίνουν περισσότερο τους νεότερους και τις δυναμικές της ομάδας. Είναι κι αυτοί νέοι».

Για το φινάλε της σεζόν

«Είμαστε πολύ ήρεμοι, δεν έχουμε πλέον την πίεση να εξασφαλίσουμε την παραμονή. Πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα στην τύχη. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο δίνω τα πάντα, ελπίζω να πετύχω κι άλλα γκολ και ασίστ με αυτή τη φανέλα. Το ότι σωθήκαμε δεν σημαίνει ότι δεν παίζουμε άλλο. Θέλουμε να πάρουμε κι άλλους βαθμούς, να διεκδικήσουμε τα παιχνίδια και να δείξουμε την αξία μας ως ομάδα και ως Πάρμα. Συνεχίζουμε στον δρόμο μας για να τελειώσουμε καλά τη χρονιά».