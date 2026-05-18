Δημοσίευμα του «Tuttomercato» κάνει λόγο για σοβαρές σκέψεις εντός της Κόμο για την επιστροφή του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα το καλοκαίρι.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα με τη φανέλα της Κόμο πίσω στη σεζόν 2024/2025 κέντρισαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον φέρει το καλοκαίρι στη Super League. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας είχε δηλώσει τότε πληγωμένος από την φυγή του, όμως οι δυο τους θα μπορούσαν να συναντηθούν ξανά στην Ιταλία λίαν συντόμως.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Tuttomercato», η Κόμο δεν αποκλείεται να κινηθεί επίσημα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος έχει ανακτήσει το καλό του πρόσωπο τους τελευταίους μήνες ως δανεικός στην Πάρμα.

Η επιστροφή στην Ιταλία φαίνεται να αποδείχθηκε αναζωογονητική για τον Στρεφέτσα και το προηγούμενο ματς ανάμεσα σε Κόμο και Πάρμα για την 37η αγωνιστική της Serie A του έδωσε την ευκαιρία να δει ξανά οικεία πρόσωπα.

Συγκεκριμένα οι Ιταλοί γράφουν πως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της Κόμο μετά το τέλος του αγώνα και είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά και τον πρόεδρο της ομάδας, Μιρβάν Σουβάρσο.

Θυμίζουμε πάντως ότι ο 29χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2025 για το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.